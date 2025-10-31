El 31 de octubre es una fecha señalada en el calendario. Se celebra la castañada, una tradición catalana en la que los panellets son los grandes protagonistas, pero también se ha instalado la tradición internacional de Halloween donde muchas personas, niños y adultos, se disfrazan de personajes que dan miedo. Sea como sea, para la familia Borbón es un día especial por otro motivo. Elionor cumple 20 años. Hace dos décadas que nació la heredera al trono, con un destino marcado por nacimiento: ser el relevo de su padre Felipe VI cuando llegue el momento. Es por eso que la joven lleva años estudiando en las mejores instituciones de lujo de Europa y está a punto de finalizar su formación militar. En esta fecha destacada, la periodista Pilar Eyre, especializada en temas de Casas Reales, ha analizado todo lo que se conoce de Elionor, a quien considera «la princesa más misteriosa de Europa» en la revista Lecturas.

¿Cómo es realmente la vida de Elionor de Borbón? | Europa Press

¿Qué se sabe realmente de la vida de Elionor?

Elionor cumple 20 años este 31 de octubre, pero realmente ¿qué se sabe de su vida más allá de los actos institucionales y los discursos que debe memorizar para cumplir con sus funciones de princesa en los actos públicos y las entregas de premios? Pilar Eyre saca a la luz algunos detalles curiosos y destacados, como el día de su nacimiento. «A las seis de la mañana dejaron entrar a los periodistas. Quien en ese momento era el príncipe de Asturias, en ningún momento, a pesar de la emoción, dejó de referirse a su esposa como ‘la princesa'», recoge la periodista en la mencionada revista. Entre los comentarios de la familia, sorprende la reacción de Sofía de Grecia, que se refirió a su nieta como una niña «grande, redonda y que lloraba mucho«. Un comentario, por cierto, que podría «no haber hecho mucha gracia» a Leticia.

La «princesa misteriosa» de Europa

Más allá de los comentarios tras el nacimiento de la criatura, un evento histórico para la familia Borbón porque significaba el relevo para Felipe, la realidad es que su vida es más bien desconocida. ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Qué aficiones tiene más allá de las impuestas por su agenda? ¿Es fan de algún grupo de música? «Es la princesa más misteriosa de Europa. Lo que sabemos de ella cabe justo en medio folio. Ha ido al colegio Santa María de los Rosales, ha estudiado en Gales y habla varios idiomas», expone la periodista catalana. Más allá de eso, las informaciones son escasas o más bien nulas. Todo forma parte de hipótesis o suposiciones que tampoco se corroboran ni se confirman en la Zarzuela, y al final, es muy difícil hacerse una idea de cómo es Elionor en las distancias cortas.

Elionor y Sofía de Borbón de pequeñas | Europa Press

Las diferencias con su padre Felipe VI

Pilar Eyre pone un ejemplo muy claro, recordando cómo la infancia de su padre, Felipe VI, había sido «como un libro abierto». «Sabíamos que con cinco años tocaba la flauta, cuando le preguntaban qué asignatura le gustaba más respondía ‘la siesta’, le encantaba actuar y participó en varias comedias teatrales, y cómo se hizo un corte en la barbilla por culpa de su monopatín». Por eso, resulta curioso el hermetismo que hay alrededor de Elionor, también respecto a otras herederas a los tronos europeos, como es el caso de Isabel de Bélgica a quien se ha visto en varias fotografías con los estudiantes de su residencia. También es el caso de Ingrid de Noruega, que ha hablado de sus aficiones públicamente o Amalia de Holanda, que ha explicado abiertamente «que va al psicólogo, que es feminista y partidaria de la libertad de expresión».

La gran pregunta es ¿por qué de Elionor no se sabe nada más de lo que va bajo guion? ¿Cuál es su plato favorito, el último libro que ha leído o el póster de una boyband que puso en su habitación cuando era pequeña? Sea como sea, este 31 de octubre cumplirá un año más, a la espera de saber, quizás, cómo será el pastel donde soplará las velas.