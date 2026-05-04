Elionor de Borbón comenzará la carrera de Ciencias Políticas el próximo mes de septiembre, cuando probará por primera vez cómo es asistir a un centro público. La familia real ha elegido la Universidad Carlos III de Madrid para que la heredera curse sus estudios superiores, una manera de quedar bien después de toda una vida en colegios carísimos. El campus de Getafe tendrá una alumna muy ilustre, entonces, que no irá a clase sola sino acompañada de un buen grupo de guardaespaldas.

Se sabe que la hija mayor de Felipe y Letizia estudiará de manera presencial desde las nueve de la mañana hasta las dos del mediodía, una presencia que no quieren que nadie aproveche para hacerle daño. Es por eso que han comenzado a preparar un despliegue de seguridad especial que cuidará de la princesita. ¿Y cómo funcionará? Lo desglosan en el programa Fiesta de Telecinco en un vídeo que interesará a los más curiosos.

La intención es que este dispositivo se integre «con la mayor discreción posible» para que su experiencia sea «lo más normal posible» y para que ningún otro alumno se dé cuenta de que está rodeado de policías: «Será muy difícil que los veamos, ya que serán hombres y mujeres totalmente invisibles que tienen el objetivo de protegerla y también de pasar desapercibidos», aseguran.

Elionor tendrá seguridad privada en clase con ella | Europa Press

De hecho, algunos de los escoltas se matricularán en la carrera para cursar con ella las mismas asignaturas y ser un alumno más. No es habitual ver un guardaespaldas en una universidad pública, eso queda claro, por lo que quieren que pasen desapercibidos: «Quizás los vayan cambiando, pero siempre seguirán el dress code de la persona a quien protejan y será alguien joven para que no destaque«.

Elionor, ¿con ayuda de otra alumna en la universidad?

Elionor tendrá que compaginar estos estudios con los actos oficiales a los que la inviten, por lo que seguirán el ejemplo de su tía Cristina que contó con la ayuda de una alumna mientras ella estudiaba. La prima de una periodista del programa fue esta figura para la infanta: «Fue su alumna de apoyo, una chica becada con muy buenas notas que la ayudaba mucho en los trabajos».

También han recordado cómo fue la experiencia de Felipe en la universidad, cuando sus compañeros sí que se dieron cuenta de que tenía seguridad: «En el aparcamiento siempre había dos guardaespaldas con un pastor alemán y que todos los conocían, ya que lo veían siempre fuera del aula. Después supimos que había otro de incógnito que hizo la carrera al mismo tiempo que nosotros«.

Una nueva vida que revolucionará el campus porque la Zarzuela quiere que se proteja su diamante más preciado. Habrá que ver cómo lo gestionan en una época con las redes sociales al alcance de todos sus compañeros. ¿Conseguirán evitar que se filtren imágenes de Elionor en fiestas universitarias? El tiempo lo dirá.