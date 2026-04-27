Después de muchas especulaciones, la casa real española acaba de confirmar qué carrera y en qué universidad estudiará Leonor de Borbón. No ha habido sorpresa y la flamante heredera de los monárquicos ha seguido el ejemplo del padre, ya que han elegido para ella un centro público de Madrid. A partir de septiembre, la veremos matriculada en la Universidad Carlos III y allí no estudiará Derecho como Felipe de Borbón, sino que en su caso han decidido que es mejor que estudie Ciencias Políticas.

De esta manera, la hija mayor de Felipe y Letizia iniciará una nueva etapa en su formación educativa. Su hermana pequeña, Sofía, sí que está cursando una carrera de tres años en una universidad privada del Reino Unido, la que tiene tres ciudades europeas diferentes como sede. Ahora mismo, de hecho, se encuentra en Lisboa haciendo el primer año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Leonor, en cambio, se decanta por la capital española. Desde la Zarzuela insisten en un comunicado que esta decisión pretende ayudar a la heredera porque la experiencia le aporte «conocimiento», «pensamiento crítico» y una «preparación estratégica». Teniendo en cuenta que el padre también hizo lo mismo, es probable pensar que cuando termine esta temporada en la universidad pública se marchará a Estados Unidos a hacer el máster.

Confirman qué estudiará Leonor y en qué universidad | Europa Press

¿Qué ha estado haciendo Leonor de Borbón hasta ahora?

Es importante recordar que Leonor de Borbón ha estado los últimos tres años en las Fuerzas Armadas. El Bachillerato lo hizo en un internado carísimo y muy prestigioso de Gales, desde donde aterrizó en una carrera militar que ha durado bastante tiempo. En este tiempo, han presumido de los ejercicios militares que ha realizado con el juramento de bandera incluido. Ahora dejará atrás este mundo para continuar con la educación superior.

Hace gracia que hayan especificado que la princesa ha superado «satisfactoriamente» el proceso de selección que hacen el resto de estudiantes que han cursado el Bachillerato en el extranjero como ella: «Ha obtenido la resolución favorable del comité de evaluación en el proceso de admisión». Como es habitual en estos casos, el monarca español ha informado al presidente del gobierno de los planes de su hija que terminará la formación militar el próximo julio.

Se había dicho que Leonor estaba interesada en las ciencias, pero como también era de esperar esta afición ha quedado en una pasión más oculta en un cajón porque habrían considerado que no le «serviría» en su formación como princesa. Sea como sea, duda resuelta.