Després de moltes especulacions, la casa reial espanyola acaba de confirmar quina carrera i a quina universitat estudiarà Elionor de Borbó. No hi ha hagut sorpresa i la flamant hereva dels monàrquics ha seguit l’exemple del pare, ja que han triat per a ella un centre públic de Madrid. A partir del setembre, la veurem matriculada a la Universitat Carlos III i allà no farà Dret com Felip de Borbó, sinó que en el seu cas han decidit que és millor que estudiï Ciències Polítiques.
D’aquesta manera, la filla gran de Felip i Letícia iniciarà una nova etapa en la seva formació educativa. La seva germana petita, Sofia, sí que està cursant una carrera de tres anys en una universitat privada del Regne Unit, la que la té tres ciutats europees diferents com a seu. Ara mateix, de fet, es troba a Lisboa fent el primer any de Ciències Polítiques i Relacions Internacionals.
Elionor, en canvi, es decanta per la capital espanyola. Des de la Zarzuela insisteixen en un comunicat que aquesta decisió pretén ajudar l’hereva perquè l’experiència li aporti “coneixement”, “pensament crític” i una “preparació estratègica”. Tenint en compte que el pare també va fer el mateix, és probable pensar que quan acabi aquesta temporada a la universitat pública marxarà als Estats Units a fer el màster.
Què ha estat fent Elionor de Borbó fins ara?
Cal recordar que Elionor de Borbó ha estat els últims tres anys a les Forces Armades. El Batxillerat el va fer en un internat caríssim i molt prestigiós de Gal·les, des d’on va aterrar a una carrera militar que ha durat bastant de temps. En aquest temps, han presumit dels exercicis militars que ha fet amb la jura de la bandera inclosa. Ara deixarà enrere aquest món per continuar amb l’educació superior.
Fa gràcia que hagin especificat que la princesa ha superat “satisfactòriament” el procés de selecció que fan la resta d’estudiats que han cursat el Batxillerat a l’estranger com ella: “Ha obtingut la resolució favorable del comitè d’avaluació en el procés d’admissió”. Com és habitual en aquests casos, el monarca espanyol ha informat al president del govern dels plans de la seva filla que acabarà la formació miitar el futur juliol.
S’havia dit que Elionor estava interessada en les ciències, però com també era d’esperar aquesta afició ha quedat en una passió més oculta en un calaix perquè haurien considerat que no li “serviria” en la seva formació com a princesa. Sigui com sigui, dubte resolt.