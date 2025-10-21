Zarzuela frena el debut de Leonor en los Premios Princesa de Asturias: «Está verde»

Leonor de Borbón vivirá uno de los días grandes del año este viernes, cuando presida la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Y podría haber sido más impactante para ella, ya que la idea inicial era dejarla sola ante el peligro… pero, finalmente, han decidido que sus padres la acompañarán en la ceremonia del Teatro Campoamor de Oviedo. En esta ocasión, querían que debutara en solitario por primera vez. La cuestión es que, tras valorarlo, han cambiado de idea. ¿Y por qué? Al considerar que la heredera todavía «está verde».

Fuentes oficiales han confirmado, a través de la agenda oficial, que Felipe y Letizia acompañarán a Leonor a la ceremonia. ¿La otra invitada? Como es habitual, Sofía de Grecia, siempre con el objetivo de reforzar la imagen de unidad familiar y el apoyo institucional que quieren que caracterice a la Casa Real.

El medio especializado Monarquía Confidencial publica un artículo impactante que detalla el motivo principal del cambio de parecer que han tenido. Si realmente se han negado a que Leonor presidiera esta ceremonia en solitario es porque «todavía está verde» para actuar sola en un acto «de tanta envergadura». ¿La justificación? Tan contundente como esta: «Leonor no tiene suficiente desenvoltura para enfrentar un evento así por sí sola«.

La familia real aún ve «verde» a Leonor para presidir la gala | Europa Press

Leonor ofrecerá el único discurso institucional de la gala de los Premios Princesa de Asturias

Por lo tanto, confían en que tener a los padres al lado otro año puede verse como un gesto de prudencia y acompañamiento que le permita ganar experiencia ante los medios y el público antes de asumir en solitario compromisos de más independencia institucional. Eso sí, le dan más peso porque este será el primer año que Felipe no ofrecerá ningún discurso. El único será el de la princesa Leonor, a quien quieren darle más protagonismo.

Parece que, si lo hace bien, el año que viene sí podrían ofrecerle la oportunidad de ponerse al frente de los Premios sin ninguna tutela. Todo, con la idea de que vaya adquiriendo recorrido como una figura pública que quieren que incremente su imagen de liderazgo.