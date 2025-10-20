La familia Borbón española suele llenar muchos titulares. Los secretos de los royals españoles y los escándalos que han rodeado durante años a Juan Carlos, Cristina e Iñaki Urdangarin los han llevado a ser protagonistas de las revistas y los medios. Este fin de semana, Elena de Borbón ha sido una tras ser una de las asistentes al partido de balonmano de su sobrino, Pablo Urdangarin, el hijo de su hermana Cristina. El chico, que comparte afición deportiva con su padre y que tras pasar por el Barça ahora juega en el Granollers, ha recibido una visita muy especial.

En un partido contra el Guadalajara, Elena de Borbón ha sido la auténtica animadora de su sobrino, acompañada también del hermano del jugador, Miguel Urdangarin y su novia, Olympia. Aunque podría parecer una estampa familiar de lo más normal -teniendo en cuenta el apellido que los acompaña-, la estrecha relación entre las dos hermanas y sus respectivos hijos pone sobre la mesa otro tema: ¿cómo es la relación con las hijas de su hermano Felipe?

¿Se llevan bien Sofía y Elionor con la tía Elena?

Elionor y Sofía de Borbón tienen unos roles mucho más directos con la corona española, al menos, la hija mayor y heredera al trono se encuentra en la Academia General del Aire terminando su formación militar. La revista Lecturas ha evidenciado que hay muy pocas imágenes de Elena de Borbón y sus sobrinas, a pesar de que parece que se lleva mucho mejor con los descendientes de su hermana Cristina.

La citada revista ha recogido algunas instantáneas de la familia y expone un caso peculiar, las pocas imágenes que hay son de cuando Elionor y Sofía eran más pequeñas, en algunos actos institucionales, formales y sin mostrar una relación muy cercana, con gestos de afecto sin ir más allá de lo estrictamente necesario.

Elena de Borbón con sus sobrinas Elionor y Sofía | Europa Press

El afecto por los hijos de su hermana Cristina

El reportaje fotográfico que acompaña la citada revista, se puede ver la alegría de Elena de Borbón con su sobrino Pablo, tras la victoria del equipo catalán. Muy sonriente y abrazándolo con afecto, no se recuerdan momentos de este estilo y de forma pública con las hijas de Letizia. Cuando Iñaki Urdangarin ingresó en prisión por el caso Nóos, recuerdan que Elena de Borbón viajaba mucho para ver a sus sobrinos, lo que refuerza aún más su relación. «La verdad es que con los años Elena y Cristina cada vez están más próximas. Ambas apoyan al emérito y ambas no han dejado de visitarlo en Abu Dhabi», exponen. Tener al padre lejos podría haber sido la excusa perfecta para apoyarse, reafirmando la distancia con su hermano mayor.

Aunque de pequeños podrían haber existido más relaciones entre sobrinos, primos y tías, con los años esta idea se ha ido disipando, también por las responsabilidades y las agendas de las hijas de Felipe y Letizia.

Elena de Borbón con los hijos, Felipe, Letizia y las dos hijas, Elionor y Sofía | Europa Press

Sea como sea, si la relación es más estrecha de forma privada, eso es toda una incógnita, pero por la última salida familiar, parece que Elena tiene cierta predilección por los hijos de su hermana Cristina.