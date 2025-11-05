Sofia de Borbó ha passat uns dies a Madrid per acompanyar la germana Elionor en dos dels seus dies grans, la cerimònia d’entrega dels Premis Princesa d’Astúries i la festa del seu 20è aniversari. La filla petita de Felip i Letícia resideix a Lisboa des de fa un parell de mesos, ja que aquesta és la primera seu de la carrera universitària a la qual s’ha matriculat en una universitat privada britànica.
En aquesta setmana de vacances que li han donat, però, no s’ha aturat ni un moment i els paparazzi han anat bojos al seu darrere. I què han descobert? Doncs, per exemple, com són les seves tardes amb els amics. L’últim pla privat que ha fet? Pel centre de la capital espanyola i amb un dinar -que havia de ser secreta- en un restaurant japonès.
En teoria, aquesta setmana la tenia lliure perquè és la reading week en què els estudiants poden posar-se al dia amb les lectures i els treballs pendents. Ella, en canvi, ha aprofitat per quedar amb els amics i fer un munt de plans familiars. La revista Semana n’ha estat testimoni i ha publicat fotografies que la situen en un restaurant japonès, unes imatges en què se la veu completament alliberada del protocol: “Són imatges d’aquestes en què et mostres tal com ets quan creus que no et veu ningú“.
Com és Sofia de Borbó quan creu que ningú no la veu?
En una actitud juvenil i despreocupada, ha dut un conjunt estilístic molt còmode i molt més adient a la seva edat que els looks que escullen per a ella en els actes públics. Bàsicament, ha dut un jersei blau a joc amb el pantaló texà de color gris i unes botes negres. Al coll, una bufanda beix en to bordeus.
A les fotos, se la veu compartir confidències amb els amics i va fer-se una llarga i tendra abraçada amb un d’ells mentre parlava per telèfon. Després, la van captar fent un passeig amb una de les amigues. Ells serien els seus confidents a Madrid, els qui manté des de la seva estada a l’escola privada en la qual va estudiar fins a 4t de l’ESO quan la van enviar a l’internat de Gal·les.
En aquesta ocasió, Sofia de Borbó no ha pogut evitar que els fotògrafs trobessin on era i que captessin com és una jornada lliure amb els amics als qui menys veu des que es traslladés fora de la capital.