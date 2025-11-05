El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Descobreixen què fa Sofia de Borbó en els seus plans secrets per Madrid
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
05/11/2025 13:52

Sofia de Borbó ha passat uns dies a Madrid per acompanyar la germana Elionor en dos dels seus dies grans, la cerimònia d’entrega dels Premis Princesa d’Astúries i la festa del seu 20è aniversari. La filla petita de Felip i Letícia resideix a Lisboa des de fa un parell de mesos, ja que aquesta és la primera seu de la carrera universitària a la qual s’ha matriculat en una universitat privada britànica.

En aquesta setmana de vacances que li han donat, però, no s’ha aturat ni un moment i els paparazzi han anat bojos al seu darrere. I què han descobert? Doncs, per exemple, com són les seves tardes amb els amics. L’últim pla privat que ha fet? Pel centre de la capital espanyola i amb un dinar -que havia de ser secreta- en un restaurant japonès.

En teoria, aquesta setmana la tenia lliure perquè és la reading week en què els estudiants poden posar-se al dia amb les lectures i els treballs pendents. Ella, en canvi, ha aprofitat per quedar amb els amics i fer un munt de plans familiars. La revista Semana n’ha estat testimoni i ha publicat fotografies que la situen en un restaurant japonès, unes imatges en què se la veu completament alliberada del protocol: “Són imatges d’aquestes en què et mostres tal com ets quan creus que no et veu ningú“.

Sofia de Borbó ha estat fotografiada pels paparazzi en una trobada amb amics - Europa Press
Sofia de Borbó ha estat fotografiada pels paparazzi en una trobada amb amics | Europa Press

Com és Sofia de Borbó quan creu que ningú no la veu?

En una actitud juvenil i despreocupada, ha dut un conjunt estilístic molt còmode i molt més adient a la seva edat que els looks que escullen per a ella en els actes públics. Bàsicament, ha dut un jersei blau a joc amb el pantaló texà de color gris i unes botes negres. Al coll, una bufanda beix en to bordeus.

A les fotos, se la veu compartir confidències amb els amics i va fer-se una llarga i tendra abraçada amb un d’ells mentre parlava per telèfon. Després, la van captar fent un passeig amb una de les amigues. Ells serien els seus confidents a Madrid, els qui manté des de la seva estada a l’escola privada en la qual va estudiar fins a 4t de l’ESO quan la van enviar a l’internat de Gal·les.

La foto de Sofia de Borbó, en un pla secret per Madrid - Semana
La foto de Sofia de Borbó, en un pla secret per Madrid | Semana
Sofia, captada pels paparazzi en un pla secret a Madrid - Europa Press
Sofia passa uns dies per Madrid i aprofita per quedar amb els amics | Europa Press

En aquesta ocasió, Sofia de Borbó no ha pogut evitar que els fotògrafs trobessin on era i que captessin com és una jornada lliure amb els amics als qui menys veu des que es traslladés fora de la capital.

