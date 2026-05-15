El pueblo medieval junto al Mediterráneo que enamora a National Geographic: castillo del siglo XI, villas indianas y un búnker de la Guerra Civil

Seguro que crees que ya lo has visto todo en la Costa Brava. Has visitado calas escondidas, has comido en chiringuitos de moda y piensas que ningún rincón de la costa catalana puede sorprenderte a estas alturas.

Te equivocas. Existe un lugar donde el tiempo se detuvo entre piedras milenarias y el azul más profundo del Mediterráneo. No es solo un pueblo, es una cápsula del tiempo que acaba de recibir el sello de aprobación de los expertos más exigentes del mundo.

Hablamos de Tossa de Mar, la joya de la provincia de Girona que National Geographic ha destacado como uno de los destinos más espectaculares para una escapada este año. Y no, no es solo por sus playas.

La última fortaleza amurallada de Cataluña

Lo que hace que este lugar sea único es su Vila Vella. Es el único ejemplo de población medieval fortificada que aún se conserva en pie en todo el litoral catalán. Un laberinto de torres y murallas que parece sacado de una superproducción de Hollywood.

Caminar por sus calles empedradas es sentir el peso de la historia bajo tus pies. Fue construida en el siglo XII para proteger a los habitantes de los ataques piratas que asolaban estas costas (sí, piratas reales, nada de películas).

El castillo, que domina el horizonte, ofrece una panorámica que quita el aliento. Es el punto donde la montaña se funde con el mar en un abrazo de roca que ha resistido invasiones, tormentas y el paso de los siglos.

Si quieres la foto perfecta sin turistas, sube al faro justo antes del atardecer. La luz sobre la muralla es pura magia visual que ningún filtro de Instagram podrá mejorar.

Búnkeres: El secreto bajo la tierra

Pero Tossa de Mar esconde una cara mucho más oscura y fascinante. Más allá de su pasado medieval, el pueblo alberga búnkeres de la Guerra Civil española. Estas estructuras de defensa fueron construidas para vigilar el horizonte ante un posible ataque por mar.

Estos refugios, situados estratégicamente cerca del Mirador de Sant Jaume, ofrecen una perspectiva diferente de la historia reciente de nuestro país. Son espacios sobrios, frescos y cargados de una atmósfera que te obliga a reflexionar sobre el pasado.

Explorar estos búnkeres es el complemento perfecto para los amantes del turismo bélico y la historia. Es un contraste brutal: la belleza del paisaje mediterráneo frente a la dureza de una arquitectura diseñada para la supervivencia.

La combinación de murallas románicas y fortificaciones del siglo XX convierte este pueblo en un museo al aire libre donde cada esquina cuenta una historia diferente.

Por qué National Geographic lo ha elegido ahora

La prestigiosa revista no suele dar puntada sin hilo. La elección de Tossa de Mar responde a su equilibrio perfecto entre conservación histórica, sostenibilidad y una oferta gastronómica que huye de los tópicos del turismo de masas.

El entorno natural que rodea el municipio, con el Macizo de las Cadiretes a un lado y los acantilados salvajes al otro, lo convierte en un paraíso para el senderismo y el cicloturismo de alta intensidad.

Además, su compromiso con la preservación del fondo marino ha hecho que sea uno de los puntos preferidos por los amantes del submarinismo en Cataluña. Bajo el agua, la vida es tan vibrante como en sus calles.

Dato importante: El municipio ha limitado el acceso de vehículos a ciertas zonas para garantizar que el silencio y el aire puro sigan siendo su mayor activo en plena era del ruido.

Gastronomía: El sabor del «Cim i Tomba»

No puedes decir que has estado aquí si no has probado su plato estrella. El Cim i Tomba es una receta marinera tradicional que los pescadores preparaban en la misma barca cuando pasaban muchas horas faenando.

Es un guiso de pescado (normalmente raya, rape o corvallo) con patatas, cebolla, ajo y un generoso toque de alioli que se añade al final de la cocción. Es potente, es auténtico y tiene el sabor del Mediterráneo de verdad.

Los restaurantes locales se han unido para proteger esta receta, asegurando que el producto sea siempre pescado de lonja capturado de forma artesanal. (Tu paladar nos dará las gracias después de la primera cucharada).

La ingeniería del sabor aquí es sencilla pero efectiva: producto local, tradición familiar y el aroma del mar que inunda cada comedor del paseo marítimo.

Planificación para un fin de semana inteligente

Si estás pensando en ir, nuestra recomendación es que evites los meses de julio y agosto si buscas tranquilidad absoluta. Mayo y junio son los meses ideales: la temperatura es perfecta y el agua cristalina invita al primer baño del año.

Tossa se encuentra a poco más de una hora en coche desde Barcelona y a unos 40 minutos desde Girona. Es la distancia perfecta para desconectar del ruido de la ciudad sin pasar medio día en la carretera.

Aprovecha para recorrer el Camino de Ronda que sale desde la playa de Es Codolar. Es una ruta que serpentea por los acantilados y te regala las vistas más salvajes de toda la comarca de la Selva.

No es solo un viaje, es una inversión en tu bienestar. Ver cómo las olas rompen contra la base de una torre medieval tiene un efecto terapéutico que ninguna app de meditación puede igualar.

Atención: Las plazas de alojamiento en la Vila Vella son limitadas y muy codiciadas. Reserva con al menos tres semanas de antelación si quieres dormir entre murallas de verdad.

Un destino con autoridad: Tossa de Mar destaca por su autenticidad radical

En un mundo lleno de destinos prefabricados para Instagram, Tossa de Mar destaca por su autenticidad radical. Es un lugar que no necesita filtros porque su belleza es estructural, física y milenaria.

Haber leído esto te da la ventaja de conocer no solo el qué, sino el porqué de este destino. Tienes la información técnica, los puntos históricos clave y el secreto gastronómico que pocos turistas llegan a descubrir de verdad.

La arquitectura de tu próxima escapada ya está diseñada. Solo falta que decidas cuándo quieres perderte por estas murallas y descubrir qué se siente al vigilar el mar desde un búnker olvidado.

¿Vas a quedarte este fin de semana en el sofá o vas a comprobar por qué National Geographic dice que este es el pueblo que no te puedes perder? El Mediterráneo ya te está esperando.