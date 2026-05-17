Leticia Dolera ha vuelto a la dirección con Pubertat, una serie que gira en torno a una agresión sexual en una colla castellera que ha sido galardonada con un Premio Ondas y que se estrenará en el prime time de TV3 este lunes, 18 de mayo. La ficción, de seis capítulos, es de esas que ponen un debate muy necesario sobre la mesa. Que tres adolescentes sean acusados de una agresión sexual a través de las redes sociales hará que todo estalle también dentro de unas familias que tendrán que gestionarlo. ¿Un chico de 13 años puede ser un agresor sexual o todo es fruto de la confusión y el autoconocimiento de esta etapa de la vida? A esta edad son inimputables, pero ¿cómo se les puede ayudar para que no vuelvan a cometer un acto así?

Carla Quílez, que cautivó a Dolera en una diada castellera en Valls, y dos actores debutantes de 13 y 14 años se estrenan en la interpretación con compañeros tan conocidos como Betsy Túrnez, Biel Duran o Vicky Peña. Esta serie, coproducida por 3Cat y HBO MAX con la versión original en catalán, llega a TV3 y la plataforma 3Cat unos meses después de su estreno doblada. El Món conversa con su creadora con ella en el Mobile World Capital de Barcelona como escenario, ya que la han invitado a participar en una mesa redonda sobre narrativas de género en el mundo digital.

La idea de Pubertat, en una charla en un congreso internacional | MWCapital

Hay espectadores que ya han podido disfrutar de la serie a través de HBO MAX, plataforma de pago, pero ahora TV3 les permitirá acceder de manera gratuita. Para Leticia Dolera, este paso era muy importante: «Tengo muchas ganas de que se estrene en abierto porque ha sido una serie independiente y de financiación pública, así que precisamente por eso es bueno que se pueda ver en una televisión pública y que no tengas que tener una suscripción para poder ver cultura«.

El viaje hasta aquí ha sido «muy emocionante«, nos confiesa, ya que ha tenido un feedback buenísimo: «Me han escrito de escuelas del Delta del Ebro, de Toledo y de Madrid que han hecho proyecciones del último capítulo con el alumnado y con familias. Pubertat ha hecho viajar la cultura popular catalana y me hace muy feliz porque están disfrutando fuera de aquí una serie en catalán que pone en valor esta cultura popular«. Y es que la elección de que todo pase dentro de una colla castellera no es casual: «Los castellers son el símbolo de la comunidad, son una metáfora contrarrevolucionaria en internet y en el algoritmo que busca la individualidad».

Leticia Dolera estrenará Pubertat en TV3 este lunes | MWCapital

La directora participa en una mesa redonda sobre narrativas de género en el mundo digital

En la mesa redonda que ha compartido con el cineasta Marc Silver, Dolera ha denunciado que no se estén regulando los peligros que conllevan las redes sociales en la formación de las identidades de los jóvenes: «La innovación tecnológica se puede regular, por supuesto, el mundo está lleno de leyes. ¿Cómo es posible que no nos hagamos responsables de los menores? O que digamos que solo se les educa en casa? Si no le darías una raya de cocaína a un niño, ¿por qué tienes que aceptar darle un teléfono móvil que está diseñado para generarte adicción?«.

Si hemos llegado al acuerdo de que se debe gestionar el consumo de tabaco o las normas de tráfico, ¿por qué esto no? De hecho, la directora recuerda el boom de dimisiones que hubo en Silicon Valley de directivos que comenzaron a darse cuenta de que la tecnología que estaban creando era «perjudicial» para los niños. Ante el micrófono de El Món, Leticia Dolera añade: «La tecnología la creamos para que estuviera al servicio de la vida y ahora parece que estamos poniendo la vida al servicio de la tecnología… y nos estamos equivocando«.

Leticia Dolera nos explica qué hay detrás de Pubertat | J. N.

«Ahora las redes tienen un poder político y económico brutal, esto se ha de legislar y se necesitan gobiernos valientes que apliquen medidas incómodas», destaca. Y es que el algoritmo te quiere «esclavo«, lamenta, no te quiere en libertad: «El algoritmo quiere que consumas y que pienses lo que él quiere que pienses. Esto hace que tengamos menores que solo se excitan con violencia porque es lo que han visto desde pequeños en estas páginas web».

¿Cómo se trata la agresión sexual y sus consecuencias en Pubertat?

En Pubertat no se demoniza a los agresores, un hecho que se le ha aplaudido, sino que se abre el debate sobre la culpa real o no que tienen unos jóvenes que no han recibido una buena educación sexual y que han tenido acceso a una pornografía violenta desde muy pequeños. Desde el feminismo hace mucho que se pone la alerta precisamente en este acceso: «Evidentemente, la pornografía no es el único de los males y si hay una agresión sexual no es única y exclusivamente porque el niño haya visto pornografía. Ahora bien, nos afecta y es una irresponsabilidad que dejemos el autoconocimiento de la sexualidad en manos de lo que han visto en esta pornografía». «Es el momento de generar un consenso entre partidos políticos para que creén un contenido curricular de educación sexual integral adecuada a cada edad«, clama la directora.

Los padres de los agresores y de la víctima tienen un papel muy protagonista en la serie. ¿Cómo debe gestionar un adulto que el menor a su cargo cometa un acto como este? ¿Y qué papel le queda a la colla castellera, la metáfora que utiliza Dolera de la comunidad que tienen los chicos a su alrededor? «Debe haber una reparación para la víctima y se debe permitir que los agresores puedan pedir perdón, que se hagan cargo de lo que han hecho. Y esta reparación pasa por la comunidad, que también necesitan un compromiso de no repetición», asegura Leticia Dolera en una defensa de la justicia reparadora que aparece muy bien reflejada en la serie.

Con todo, un proyecto que ha sido premiado y que permite que se genere un debate interesante sobre las consecuencias que puede tener el acceso de los menores a un mundo tan peligroso y aún sin límites. Este lunes, la plataforma 3Cat incorporará los seis capítulos de la serie y los más clásicos podrán ver dos capítulos cada lunes por la noche.