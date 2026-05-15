Dani Martín la ha liado en el último concierto que ha dado en Valencia. El cantante, quien se hizo famoso como vocalista de El Canto del Loco, se dejó llevar por la emoción y pronunció un grito en el escenario que no ha hecho ninguna gracia. Lo han criticado por unas declaraciones calificadas de racistas y xenófobas que lo dejan en evidencia. Y es que, en un momento dado, estaban hablando del club de fútbol de la ciudad cuando él estalló: «A ver si se va el chino ese ya«, refiriéndose al propietario de Singapur. Decía que «amaba» al equipo porque considera que es «un gran club» y que tiene «muchos amigos» ahí… pero eso no ha convencido mucho.

Como era de esperar, desde el equipo le enviaron una carta que denunciaba que se hubiera referido a él con tanto desprecio en una actuación multitudinaria ante 20.000 personas. El diario deportivo Marca ha tenido acceso a este comunicado, en el cual le manifestaban su malestar y le pedían que rectificara. Pues así lo ha hecho el artista en un vídeo que ha compartido a través de sus redes sociales, consciente de que había metido la pata también por los muchos comentarios negativos que han escrito los fans en los últimos días.

Las polémicas palabras de Dani Martín sobre Peter Lim en su concierto en Valencia



"A ver si se va el chino ese ya" pic.twitter.com/ckXoqnT7XB — LO + (@SuperViiral) May 10, 2026

Dani Martín pide perdón por sus polémicas declaraciones en el último concierto

El cantante se ha grabado en unas imágenes que demuestran que está arrepentido de haber estallado de esa manera. Cuatro días después de ese concierto, Dani Martín ha entonado el mea culpa: «Estoy aquí para decir que, a veces, los seres humanos nos equivocamos. En un ambiente de desinhibición como fue el concierto del sábado en Valencia hice unas declaraciones desafortunadas dirigiéndome a un directivo del Valencia«.

«De igual manera que tengo voz para decir algo, aunque fuera en un tono desinhibido y en un contexto donde hablaba de una serie de cosas que venían precedidas sobre cómo estamos viviendo algunos equipos este final de liga, también la tengo para dejar claro que lo que dije no tiene justificación«, asegura. Y, por eso, considera que lo que debe hacer es «pedir perdón»: «Si alguien se ha sentido ofendido, pido perdón como he hecho toda mi vida. Un abrazo enorme, de todo corazón, y gracias por lo bien que me habéis hecho sentir en Valencia estos días».

🗣️🙏 Dani Martín pide perdón por sus palabras contra Peter Lim durante su concierto en Valencia:



"No tiene justificación".



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El propietario del club valenciano en cuestión, el multimillonario Peter Lim, no se ha pronunciado todavía sobre el incidente. Sí que le han enviado esta carta de rechazo desde dentro del equipo, que ha querido defender a quien los compró en 2014 aunque su gestión haya sido muy criticada. Dani Martín ha hecho lo que tenía que hacer, pedir perdón y esperar que la polémica quede atrás.