Dani Martín l’ha fet grossa en l’últim concert que ha concedit a València. El cantant, qui es fes famós com a vocalista d’El Canto del Loco, va deixar-se portar per l’emoció i va pronunciar un clam a l’escenari que no ha fet cap mena de gràcia. L’han deixat verd per unes declaracions titllades de racistes i xenòfobes que el deixen en evidència. I és que, en un moment donat, estaven parlant del club de futbol de la ciutat quan ell va esclatar: “A veure si marxa el xinès aquell ja“, tot referint-se al propietari de Singapur. Deia que “estimava” l’equip perquè considera que és “un gran club” i que té “molts amics” allà… però això no ha convençut massa.
Com era d’esperar, des de l’equip van enviar-li una carta que denunciava que s’hi hagués referit a ell amb tant menyspreu en una actuació multitudinària davant de 20.000 persones. El diari esportiu Marca ha tingut accés a aquest comunicat, en el qual li manifestaven el seu malestar i li demanaven que rectifiqués. Doncs així ho ha fet l’artista en un vídeo que ha compartit a través de les seves xarxes socials, conscient que havia ficat la pota també pels molts comentaris negatius que han escrit els fans en els últims dies.
Dani Martín demana perdó per les seves polèmiques declaracions a l’últim concert
El cantant s’ha gravat en unes imatges que demostren que està penedit d’haver esclatat d’aquella manera. Quatre dies després d’aquell concert, Dani Martín ha entonat el mea culpa: “Soc aquí per dir que, a vegades, els éssers humans ens equivoquem. En un ambient de desinhibició com va ser el concert del dissabte a València vaig fer unes declaracions desafortunades tot dirigint-me a un directiu del València“.
“D’igual manera que tinc veu per dir una cosa, encara que fos en un to desinhibit i en un context on parlava d’una sèrie de coses que venien precedides sobre com estem vivint alguns equips aquest final de lliga, també la tinc per deixar clar que el que vaig dir no té justificació“, assegura. I, per això, considera que el que ha de fer és “demanar perdó”: “Si algú s’ha sentit ofès, demano perdó com he fet tota la meva vida. Una abraçada enorme, de tot cor, i gràcies per com de bé m’heu fet sentir a València aquests dies”.
El propietari del club valencià en qüestió, el multimilionari Peter Lim, no s’ha pronunciat encara sobre l’incident. Sí que li han enviat aquesta carta de rebuig des de dins de l’equip, que ha volgut defensar qui els comprés el 2014 encara que la seva gestió hagi estat molt criticada. Dani Martín ha fet el que havia de fer, demanar perdó i esperar que la polèmica quedi enrere.