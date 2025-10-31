Dani Martín ha parlat de les seves addiccions en una entrevista molt sincera a El Hormiguero. El cantant, que va fer-se famós com a vocalista d’El Canto del Loco. Ja havia dit, prèviament, que havia tingut problemes amb l’alcohol i les drogues en el passat. Ara, ha reiterat que va acabar al pou i que realment sent que va arribar a caure als inferns. Aquest dijous mateix, ha publicat la seva cançó nova i l’ha promocionat en aquesta conversa amb Pablo Motos. Ara bé, com dèiem, de la conversa el que més ha cridat l’atenció ha estat precisament sobre això de les addiccions.
Tot ha començat quan el presentador li ha preguntat si és pitjor un pavelló de gent fumant durant un concert o un pavelló amb tothom gravant amb el mòbil. Ell ha tingut clar que la primera opció és “pitjor”: “És pitjor un pavelló de gent fumant. Fumar crec que, si es pot evitar, millor evitar-ho”. “Fa dos anys i mig que no li dono al drinking. No demanem res especial quan estem en un concert, portem les nostres coses i el nostre vi, per si algun músic es vol prendre una copa“.
L’artista confessa que fa “molt de temps” que no es droga, que no beu i que no fuma: “Ja fa molt de temps, tant que ni ho recordo, però més o menys dos anys. I ho porto bé, però m’agrada fer acudits sobre el tema. Primer vaig deixar la droga i la beguda va venir després, ja que vaig adonar-me que no m’interessava perquè va tot molt lligat“.
Dani Martín promociona l’última cançó que ha tret en solitari
Dani Martín està promocionant Veinticinco, una cançó en solitari que vol que sigui “només dels fans”: “Serà difícil entendre ara tot el que portem sentint tants anys gràcies a la música”. En aquest tema, ha volgut fer un homenatge a tothom que senti “alguna cosa especial” quan es posi una de les seves cançons: “Parla d’aquells moments de felicitat i joventut de la nostra època, quan ens comunicàvem i col·leccionàvem cançons que ara s’han convertit en un àlbum de fotos”.
Ha volgut aplaudir que tingui fans que han estat amb ell durant tants anys: “Ells són els protagonistes de tots aquests anys. Gràcies per l’empatia, l’escalfor i per deixar-me viure del meu somni”. El primer feedback que ha rebut és molt bo, així que pot estar content de la rebuda inicial.