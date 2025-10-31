Dani Martín ha hablado de sus adicciones en una entrevista muy sincera en El Hormiguero. El cantante, que se hizo famoso como vocalista de El Canto del Loco. Ya había dicho, previamente, que había tenido problemas con el alcohol y las drogas en el pasado. Ahora, ha reiterado que acabó en el pozo y que realmente siente que llegó a caer en los infiernos. Este jueves mismo, ha publicado su nueva canción y la ha promocionado en esta conversación con Pablo Motos. Sin embargo, como decíamos, de la conversación lo que más ha llamado la atención ha sido precisamente sobre esto de las adicciones.

Todo comenzó cuando el presentador le preguntó si es peor un pabellón de gente fumando durante un concierto o un pabellón con todos grabando con el móvil. Él tuvo claro que la primera opción es «peor»: «Es peor un pabellón de gente fumando. Fumar creo que, si se puede evitar, mejor evitarlo». «Llevo dos años y medio sin darle al drinking. No pedimos nada especial cuando estamos en un concierto, llevamos nuestras cosas y nuestro vino, por si algún músico se quiere tomar una copa«.

El artista confiesa que hace «mucho tiempo» que no se droga, que no bebe y que no fuma: «Ya hace mucho tiempo, tanto que ni lo recuerdo, pero más o menos dos años. Y lo llevo bien, pero me gusta hacer chistes sobre el tema. Primero dejé la droga y la bebida vino después, ya que me di cuenta de que no me interesaba porque va todo muy ligado«.

Dani Martín se confiesa en El Hormiguero | Antena 3

¿Qué ha explicado Dani Martín en la entrevista? | Antena 3

Dani Martín promociona su última canción en solitario

Dani Martín está promocionando Veinticinco, una canción en solitario que quiere que sea «solo de los fans»: «Será difícil entender ahora todo lo que llevamos sintiendo tantos años gracias a la música». En este tema, ha querido hacer un homenaje a todos los que sientan «algo especial» cuando se pongan una de sus canciones: «Habla de aquellos momentos de felicidad y juventud de nuestra época, cuando nos comunicábamos y coleccionábamos canciones que ahora se han convertido en un álbum de fotos».

Ha querido aplaudir que tenga fans que han estado con él durante tantos años: «Ellos son los protagonistas de todos estos años. Gracias por la empatía, el calor y por dejarme vivir de mi sueño». El primer feedback que ha recibido es muy bueno, así que puede estar contento con la acogida inicial.