Eurovisió ja sap quins són els 25 països que actuaran a la gran final d’aquest dissabte. Després de dues semifinals plenes de propostes sorprenents i originals, els pronòstics s’han complert i els aspirants preferits han aconseguit estar entre els més votats pels teleespectadors. Com era d’esperar, en aquesta edició encara més política, totes les mirades se l’ha endut el representant d’Israel.
Només cal recordar que hi ha cinc països -entre ells, Espanya- que s’han retirat de la competició en senyal de protesta a la participació del país hebreu. A Rússia se li va prohibir actuar quan va esclatar la guerra contra Ucraïna i denuncien que no hagin fet el mateix amb ells. En l’actuació en directe de Noam Bettan, part del públic va escridassar-lo i l’organització va eliminar aquell so d’ambient del vídeo que han publicat. A més a més, van reconèixer que havien expulsat de l’estadi a quatre persones que estaven fent proclames propalestines. Ara, el noi ha reaccionat a tot això.
Espanya, Irlanda, Països Baixos, Islàndia i Eslovènia fan boicot al festival per culpa de la participació d’Israel. Ara bé, el televot el va premiar amb un munt de persones donant-li suport i dissabte pot arribar a quedar molt ben classificat. El noi va ser totalment conscient dels clams de Stop the genocide que van sentir-se mentre actuava i ha pres una decisió. Quina? Posar escridassades de fons als assajos per intentar acostumar-s’hi i que això no el perjudiqui en el directe de dissabte. És fort, però així ho ha manifestat ell mateix en unes declaracions davant dels mitjans acreditats a Vienna.
També hi ha hagut polèmica per l’amonestació que ha rebut la televisió pública del seu país, la KAN, perquè han estat emetent un vídeo del cantant en què demana a la població que el votin deu vegades cadascú. La UER insta a què aquest màxim de vots per dispositiu es reparteixin entre diferents candidats i no només a un, per la qual cosa els han amonestat.
Quins països han passat a la gran final d’Eurovisió d’aquest dissabte?
Aquest dissabte, com dèiem, s’emetrà en directe des de Vienna la gran final del festival de la cançó europeu. Després dels vots d’aquest dijous, la llista ja està completa i sabem quins seran els participants. Sí que és cert que els preferits han passat, però també hi ha hagut sorpreses amb algunes propostes fluixes que han aconseguit colar-se en la llista de finalistes. Des de casa va sorprendre, per exemple, que República Txeca o Malta aconseguissin un bitllet.
Bulgària, Romania, Xipre, Dinamarca, Ucraïna, Albània i Noruega van sumar-se a aquests dos i també intentaran endur-se el premi. Caldrà esperar a una de les finals més descafeïnades dels últims anys per saber què acaba passant.