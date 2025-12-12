Nou cop a Eurovisió. Nemo, l’artista que va representar Suïssa l’any 2024 i que va aconseguir la victòria gràcies a la cançó The Code, ha anunciat que retornarà el trofeu com a gest reivindicatiu en contra de la participació d’Israel al certamen. El festival europeu de la cançó viu moments molt complicats per les tensions que ha creat la participació israeliana en el concurs musical. Després d’anys de queixes perquè es permeti la seva participació en el certamen, diversos països han decidit aixecar la veu en contra, com ha fet Espanya. El passat 4 de desembre, RTVE va complir amb les seves amenaces i va anunciar que no enviaria un representant espanyol a Eurovisió ni emetria les gales de les semifinals ni les finals. El consell d’administració de l’ens públic ja havia alertat que prendria mesures en cas que la Unió Europea de Radiodifusió (UER) ratifiqués que Israel sí que formarà part del certamen el 2026. A més a més d’Espanya hi ha altres països que s’han retirat del certamen: Eslovènia, Irlanda, Països Baixos i Islàndia. Ara, però, el moviment del guanyador suís torna a posar el festival contra les cordes.
El comunicat de l’artista
En un post amb dues imatges en què es pot llegir el comunicat, Nemo s’ha sincerat sobre el que representa Eurovisió i la seva decisió, retornar el trofeu, en un moment en què el festival europeu de la cançó està rebent moltes pressions dels països que concursen i que estan en contra de la participació israeliana.
“Sempre estaré agraït a la comunitat d’Eurovisió, als fans que van votar, als artistes amb els quals vaig compartir escenari, i a l’experiència que em va donar forma com a persona i músic. Aquesta decisió prové de la cura dels valors que Eurovisió promet, no del rebuig de les persones que la fan especial. La música encara ens connecta. Aquesta creença no ha canviat”, es pot llegir en el peu de foto de la publicació.
En ambdues fotografies, Nemo explica que l’any passat va guanyar Eurovisió i per aquesta victòria va rebre el micròfon de vidre, símbol indiscutible del festival. “Tot i que em sento immensament agraït per la comunitat que hi ha al voltant del festival i tot el que m’ha ensenyat aquesta experiència com a persona i com a artista, avui ja no sento que aquest trofeu ja no es mereix estar al meu prestatge”, expressa. Els valors que defensava Eurovisió, com la unitat, la inclusió i la dignitat eren valors que van aconseguir que el festival tingués un sentit per a Nemo, però amb la participació d’Israel, això ha canviat.
“La participació continuada d’Israel, durant el que una Comissió Internacional Independent de Nacions Unides ha conclòs que és un genocidi, presenta un conflicte evident entre aquests ideals i les decisions que ha pres la UER”, indica. Exposa que això no va “d’individus ni d’artistes” i que el concurs “s’ha instrumentalitzat en els últims anys per blanquejar la imatge d’un estat acusat de greus ofenses” malgrat que la UER insistia que Eurovisió “no és política”.
Per això, ha pres la decisió de retornar el trofeu a la seu de la UER de Gènova amb “gratitud i un missatge clar: prediqueu amb l’exemple”. “Si els valors que celebrem damunt de l’escenari no es viuen sota ell, llavors fins i tot les més belles cançons perden el seu significat. Fins llavors, el trofeu és vostre”, finalitza el comunicat. Un cop dur damunt la taula en un moment molt convuls per al festival que va perdent bona part dels seus suports.