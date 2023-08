La predicció sobre Carles III de l’home que va encertar la mort d’Elisabet II

L’home que va predir a Twitter el dia que moriria la Reina d’Anglaterra, Elisabet II, i va encertar ha fet una predicció sinistra sobre la data de defunció del nou rei, el seu fill Carles III. El 7 de juny del 2022, Logan Smith va augurar que Elisabet II moriria el 8 de setembre del 2022, el dia exacte en què finalment va morir -o almenys quan la casa reial britànica va confirmar que era morta, a les 18:30 de la tarda i després d’hores de rumors-. Aquell tuit va causar molt rebombori un cop va morir la reina, ja que molts usuaris se l’havien guardat per veure si es complia la predicció. El més sinistre, però, és que el tuit anava acompanyat d’una altra data assenyalada: la mort del nou rei d’Anglaterra, Carles III.

Segons va apuntar aquest tuitaire, que ara té el compte suspès per haver incomplert les normes comunitàries, Carles III morirà exactament el 28 de març del 2026, tan sols quatre anys després de la seva mare, que va protagonitzar un dels regnats més llargs de la història. Alguns usuaris van reaccionar al tuit que parlava de la mort de Carles III dient que també sentien que el seu regnat seria curt. “Jo dic que de cinc a deu anys”, va dir una usuària. Altres van assenyalar irònicament que el rei és tan gran que ha de tenir un regnat curt per llei de vida. Altres tuitaires es van prendre malament el missatge i li van recriminar que encara estaven de dol per la reina com per pensar en la mort del següent rei.

Coronació de Carles III | EP

Una altra data té a veure amb Harry i Meghan

Un altre tuitaire que fa moltes prediccions encertades i que de fet és conegut com el Nostradamus modern, Athos Salomé, també va ficar cullerada pel que fa a les dates d’esdeveniments importants a la família reial britànica. El Nostradamus modern ha assegurat que la situació de Harry fora de la casa reial i vivint als Estats Units està a punt d’acabar. Concretament, Harry i Meghan trencaran l’any 2025 per un motiu que afectarà Harry i que podria tenir a veure amb el tron. Segons Salomé, Harry tornarà a prop de la corona a servir el poble britànic, el que no agradarà Meghan i acabarà en divorci.