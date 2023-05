La coronació de Carles III, entre l’ostentosa tradició i la modernitat

Feia set dècades que el Regne Unit no presenciava una coronació. Des de la mort d’Elisabet II el passat 8 de setembre de 2022, Carles III ja era rei, però aquest dissabte al matí ha sigut formalment coronat en una cerimònia que ha durat unes dues hores davant l’atenta mirada de 2.000 convidats i milions de persones a través de la televisió. Cap monarquia del món celebra una coronació real del mateix nivell que la del Regne Unit, en què enguany es fusiona l’ostentació i l’intent de modernitzar un acte pautat fins al mil·límetre per la tradició. Després de la coronació, que ha tingut lloc a l’Abadia de Westminster, el rei Carles III i la reina Camila -que oficialment ha deixat de ser reina consort- han passejat en una multitudinària processó fins al palau de Buckingham. Els protagonistes han viatjat en una carrossa amb aire condicionat i tota la cerimònia ha comptat amb un seguiment audiovisual de principi a fi i des de tots els angles possibles.

El dia més esperat per Carles III

Elisabet II va fer història convertint-se en la monarca que més temps ha passat al tron, amb un regnat de més de 70 anys. La seva coronació va ser el 2 de juny de 1953 i va ser la primera coronació emesa per televisió. Ara, set dècades després, i per primera vegada des de 1937, junt amb el rei també ha sigut coronada una reina consort. Aquest dissabte s’ha fet realitat el que Carles III ha estat esperant tota la seva vida i, als seus 74 anys, ja és el nou rei del Regne Unit.

El rei Carles III i la reina Camila, a la carrossa durant la processó posterior a la coronació, de camí al palau Buckingham | EP (Niall Carson / Pa Wire / Dpa)

Renuncia a moure’s amb el cotxe del 1762

Un cotxe fabricat el 1762 ha sigut el transport que s’ha utilitzat en totes les coronacions britàniques des del 1832. Aquest 2023, però, Carles III ha trencat amb la tradició i el rei i la reina s’han desplaçat en una carrossa -que té aire condicionat- construïda el 2012 per celebrar la Jubilació de Diamant d’Elisabet II. Un carruatge molt més lleuger i confortable.

En la seva coronació, Carles III succeeix a la seva mare, la monarca més longeva en més de 1.000 anys en la història del Regne Unit. Per primer i última vegada a la seva vida, el monarca ha ostentat la corona de Sant Eduard, feta el segle XVII per a Carles II. En aquesta ocasió i per primera vegada en l’era moderna, una reina consort s’ha decantat per una corona que ja existia per a la seva coronació, moment en què Camila. La nova reina ha lluït la corona de la reina Maria, datada del 1911, a la qual s’hi han afegit els diamants Cullinan III, IV i V, part del patrimoni personal de la reina Elisabet II.

La processó de la coronació recorre The Mall després de la coronació del rei Carles III i la reina Camila a Londres | EP (Niall Carson/PA Wire/dpa)

Detencions d’antimonàrquics abans de l’acte

El líder principal del moviment antimonàrquic Republic, Graham Smith, i altres cinc membres han sigut detinguts a primera hora d’aquest dissabte, just quan començava una protesta contra la coronació de Carles III a la plaça de Trafalgar de Londres. Smith i la resta de voluntaris han passat a disposició judicial a dos quarts de set mentre estaven amb els preparatius de la manifestació convocada, entre altres, per l’Aliança de Moviments Europeus Republicans.