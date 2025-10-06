Guillem d’Anglaterra parla del càncer de Kate Middleton: “L’any més difícil”

Guillem d’Anglaterra està fent un exercici de transparència molt gran per guanyar adeptes o, si més no, per no continuar perdent monàrquics. El marit de Kate Middleton ha aparegut en un programa d’Apple TV als qui ha obert les portes del castell de Windsor, cosa que ha entusiasmat el presentador i també als teleespectadors. Generava molta curiositat saber si permetria totes les preguntes i, sobretot, si respondria amb sinceritat sobre l’annus horribilis que han viscut amb el diagnòstic de càncer a Kate i Carles III. Doncs sí, i no només això, sinó que també ha parlat sobre els problemes amb el seu germà Harry.
La primera sorpresa ha estat el mitjà de transport que ha fet servir Guillem per acudir a aquesta trobada. No ha vingut amb un cotxe conduït per un xòfer, sinó que ha fet servir un monopatí. I d’aquesta imatge xocant inicial, a tots els titulars que ha deixat anar. En primer lloc, ha deixat anar un missatge molt tendre cap a la seva àvia, la desapareguda Elisabet II: “La trobo a faltar, a ella li encantava estar aquí a Windsor. De fet, mostrar-te el castell avui és un intent d’assegurar-me que aquesta seria la manera que ella voldria que el veiessis”.
Guillem d’Anglaterra dona detalls del càncer de Kate i Carles III
Molts diuen que Guillem té molt mala relació amb el seu pare, però ell aprofita per negar-ho una altra vegada: “Ell sempre ha estat una font constant d’inspiració per a mi i ara encara més, en veure que continua treballant encara que tingui càncer”. Precisament aquest ha estat el tema central de l’entrevista, sobre com ha viscut que hagin emmalaltit, pràcticament alhora, el seu pare i la seva dona: “2024 ha estat el meu any més difícil… Diuen que la vida ens posa a prova i suposo que ser capaços de superar-ho és el que ens fa ser com som”. Aquest ha estat un període “de gran preocupació“, diu, i insisteix que la seva prioritat ha estat “protegir la família” enmig d’una gran crisi.
La família reial britànica sempre havia estat afortunada perquè cap dels seus membres havia patit cap malaltia greu fins ara. Els avis del príncep Guillem, de fet, van viure fins als 90 anys: “A més a més, que eren un exemple de bona forma física, estoïcisme i resiliència. Hem tingut molta sort com a família perquè hem estat sense malalties durant molt de temps”. De sobte, però, tot va empitjorar: “Ens vam adonar que aquesta catifa on deixes els mals moments, la que teníem metafòricament, podia marxar en qualsevol moment. Penses que no ens passarà a nosaltres, que estarem bé… hem de ser positius, això sí. Però és cert que quan et passa una cosa així acabes anant a llocs no massa bons“.
La premsa parla de la seva mala relació amb Harry dia sí dia també. L’escletxa entre ells és cada vegada més profunda, però aquí no ha volgut entrar gaire: “La gent sempre en parlarà… Jo prefereixo centrar-me en les coses que puc controlar i en el que significa servir a aquest país“. De moment, intenta mantenir-se allunyat dels comentaris i també dona aquest consell als seus tres fills: “Intento trobar l’equilibri entre el paper de futur rei i la meva vida amb els nens. El meu objectiu és crear un món millor per a ells, fer el canvi cap a bé i no tornar a algunes de les pràctiques del passat amb les que el meu germà i jo vam haver de créixer“, ha dit sense especificar.
Guillem d’Anglaterra no ha promès transformacions radicals per a quan ascendeixi al tron, però sí que comença a deixar caure que vol “qüestionar” més les coses i “actualitzar” la institució. Caldrà veure, si arriba el moment, què acaba fent realment.