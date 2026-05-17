Kate Middleton va viure un abans i un després a la seva vida quan els metges van diagnosticar-li càncer. Era març del 2024 quan la família reial britànica va emetre un comunicat que anunciava que la dona del príncep hereu havia hagut d’iniciar una quimioteràpia preventiva. El procés va ser complicat i, encara ara, no s’ha arribat a saber quin tipus o en quin grau de complicació tenia.
Simplement, van dir que en el postoperatori d’una cirurgia abdominal van descobrir que hi havia rastres de càncer. En cap moment no se la va veure sense cabells en públic, així que tampoc no se sap si va patir aquest efecte secundari del tractament. Tot un hermetisme que avui es trenca una mica gràcies a la informació que ha pogut obtenir la revista Semana.
Els Windsor han afirmat que la dona de Guillem d’Anglaterra ha guanyat la batalla contra el càncer, però Kate encara continua prioritzant una recuperació necessària per poder deixar enrere del tot un autèntic malson com aquest. Fonts properes a ella han repetit una vegada i una altra que es pren “molt seriosament” la seva recuperació. El descans ha estat clau, sobretot en una vida tan agitada com la seva ara que forma part de la primera línia de l’aristocràcia europea.
Tot el que ha fet Kate Middleton per recuperar-se del càncer
Quines són les rutines que ha incorporat Kate Middleton a la seva vida des que li detectessin el tumor? En primer lloc, diuen que va incrementant la privacitat com a “barrera protectora” davant de les opinions externes. No volia saber què opinaven sobre ella perquè, en aquell moment, aquesta era l’última de les seves preocupacions. A la revista informen que el seu dia a dia ha patit una transformació “profunda” amb noves rutines. Per exemple, visites a la natura per desconnectar de debò o la incorporació de l’esport al seu dia a dia.
Sempre s’ha dit que fer una mica d’exercici cada dia té múltiples beneficis i això és encara més cert en pacients oncològics. D’ella han descobert que practica més d’un esport cada dia i que té una fixació per mantenir un estil de vida saludable que l’ajudi a trobar-se bé. Un altre detall? Que s’hagi marcat uns horaris fixos per poder prioritzar el descans. La seva agenda va ben plena d’actes, però té clar que és molt necessari fer cas dels metges i recuperar energia quan el cos està més dèbil.
En un vídeo compartit per la casa reial en el seu moment, la mateixa Kate Middleton mirava a càmera per confirmar que havia completat el tractament de quimioteràpia: “El càncer és complex, espanta i és imprevisible per a tots”.