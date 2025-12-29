Guillem d’Anglaterra i Kate Middleton acabaran aquest 2025 a la seva nova casa de Forest Lodge. Una mudança cap a la mansió que construiran com la seva casa de futur -trencant amb la tradició de viure a Buckingham Palace quan es converteixin en els monarques britànics- que ha aixecat certa polseguera entre els veïns per culpa de les mesures de seguretat que s’han aplicat. El matrimoni i els seus tres fills, George, Louis i Charlotte han abandonat la seva casa anterior situada a pocs kilòmetres de l’actual en un moviment que ha portat indignació i queixes per part d’alguns veïns. Protegir la seguretat i els hereus del tron britànic comporta algunes conseqüències que els veïns de la zona no acaben de veure del tot bé.
La seva nova propietat on creixeran els seus fills es troba a prop de l’escola, de manera que els pares puguin continuar exercint en les tasques del dia a dia dels nens. Això sí, les comoditats no escassegen i la nova mansió incorpora vuit habitacions, sis lavabos, un saló de ball, jardí amb un estany, pista de tenis i una zona verda de córrer i jugar. De fet, la gran extensió de la propietat i la zona de seguretat que s’hi ha creat al voltant han estat el detonant de la nova tanda de queixes dels veïns i habitants de la família.
Per què hi ha queixes entre els veïns de Kate Middleton i Guillem d’Anglaterra?
Com dèiem, procurar que la seguretat no sigui un problema per al matrimoni reial i els seus fills ha acabat provocant les queixes dels veïns davant la tanca que s’ha creat al voltant de la casa i que afecta persones que volen passejar per la zona. Al voltant de la propietat s’ha instal·lat “un anell d’acer” que consisteix en un perímetre de seguretat de deu kilòmetres. Un element que no ha passat desapercebut entre els veïns, descontents per la situació segons ha recollit el diari britànic The Mirror.
El trasllat de Guillem i Kate ha generat certa controvèrsia per aquesta tanca metàl·lica que envolta la propietat. Si fem cas a les veus dels testimonis que recull el citat mitjà, els accessos tallats per accedir a zones obertes i camins de boscos els ha molestat força. “També ha imposat una zona d’exclusió personal al voltant de la casa, i s’entén que qualsevol persona que sigui enxampada entrant a la zona delimitada serà arrestada”, expliquen. A més a més de tancar aquestes hectàrees de terreny on abans era accessible al públic ha desfermat els veïns que se senten “absolutament destrossats”.
Les veus dels veïns i la indignació per unes mesures “excessives”
“Diuen que pots utilitzar altres portes, però no perquè no hi ha lloc on aparcar”, “Hem viscut aquí durant 20 anys, és encantador. Entenem que necessiten privacitat, però és una veritable llàstima”, “És clarament un acte egoista, permetre que es tanqui una gran quantitat de terreny públic”, recull el diari algunes de les veus afectades per aquestes mesures de seguretat. Mesures, per cert, que consideren “excessives”. Les veus enfadades també apunten cap a les famílies que vivien a prop de la nova casa i que haurien estat desallotjades “perquè tinguin prou seguretat vivint en una zona que abans no tenia protecció policial”.
Segons detalla The Mirror, també s’ha vist afectat un centre d’educació ambiental per a nens que es trobava dins aquesta “zona d’exclusió” i que ha hagut de tancar. Ara bé, tot i que els veïns no estan gaire contents amb tot plegat, aquestes mesures responen al protocol perquè Guillem i els seus fills són els hereus al tron britànic. “És comprensible que els passejadors de gossos i veïns estiguin frustrats, però el seu dret a recórrer el parc no és més important que la seguretat de l’hereu al tron”, recull Dai Davies, excap de protecció reial al Daily Mail. Tot plegat, una situació que ha aixecat certa polseguera davant el primer Nadal de la família reial britànica en aquesta nova propietat.