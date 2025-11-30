Guillem d’Anglaterra ha estat vist com el fill bo i responsable tota la vida, en contraposició al Harry que s’ha endut totes les crítiques per la seva actitud més rebel. Sempre s’ha cregut que el fill petit no havia superat la mort de la mare i que, per això, havia tingut una adolescència tan complicada.
Mentre que el marit de Meghan Markle ha sulfurat el pare i també ha perjudicat la monarquia, el seu germà gran està protegint la imatge de la corona amb una imatge de família perfecta al costat de l’estimada Kate Middleton i els seus tres fills. El que ningú no sabia era que, en realitat, el príncep Guillem té una cara oculta que ha provocat que se l’anomeni Guillem el terrible.
Ha estat el mitjà francès París Match qui ha tret a la llum una història desconeguda per molts: “Guillem és propens a tenir atacs d’ira sobtats“, arriben a etzibar. Les frases en aquest article no faran gens de gràcia a l’hereu dels Windsor: “Si les coses no són com ell vol, s’enfada i l’enuig pot durar-li hores”. I com és que té aquest mal humor? Segons la gent propera amb qui han parlat, durant tota la seva infància li haurien permès fer absolutament tot el que havia volgut i això l’ha convertit en un consentit que no sap acceptar un no per resposta.
Els treballadors del palau de Buckingham critiquen Guillem d’Anglaterra des que era jove
Alguns dels titulars? Històries de quan Guillem era més jove, quan recorria els passadissos de palau amb el seu mini Jaguar descapotable “terroritzant a tothom que es trobava al seu pas” i, fins i tot, “danyant obres d’art o mobiliari amb valor històric“. També “deixava xops amb pistoles d’aigua” els membres de l’equip de seguretat, per exemple, un seguit d’actituds que fan fer que el coneguessin allà a dins amb el sobrenom de Guillem el Terrible.
Expliquen que el príncep tenia “trets despòtics” i que, per aquest motiu, el van apuntar a l’escola bressol per intentar que interactuar amb altres nens l’ajudés a calmar-se. D’aquells primers anys a escola, treuen a la llum que alguns professors van ser testimonis d’escridassades de l’aristòcrata a companys de classe: “Els perseguia pel pati i els amenaçava d’enviar-los els guàrdies de palau mentre deia que la seva àvia era la vertadera reina“.
En aquest article diuen que Guillem ha estat “un nen consentit“, però menys que el seu pare que ho seria encara més: “El príncep té enrabiades i s’irrita si les coses no surten al seu gust“, insisteixen des de la premsa francesa. De fet, alguns testimonis amb els que han parlat diuen que és “impossible” treballar amb ell perquè és “inesgotable” pel seu “afany per triomfar” i la “intolerància” per tot aquell a qui considera “neci“. L’única capaç de calmar-lo? Kate.
Un retrat de Guillem d’Anglaterra poc habitual de llegir, ja que sempre ha comptat amb molt bona premsa. Caldrà veure si aquesta és només la punta de l’iceberg o si es tracta de rumors que acaben aquí.