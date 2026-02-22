Guillem d’Anglaterra se sincera, com mai ha fet, sobre la seva salut mental

Guillem d’Anglaterra ha intervingut, per sorpresa, en un programa especial de l’emissora de la BBC sobre salut mental. El fill de Carles III i Diana de Gal·les ha parlat més d’una vegada sobre el tema, però mai no s’havia sincerat com ha fet ara sobre el seu cas en concret. Als 43 anys, l’hereu de la corona britànica té clar que s’ha d’apostar per cuidar la salut mental i més quan formes part d’una família tan mediàtica com la seva.
Considera important que sorgeixin més referents masculins en aquest àmbit, ja que no és habitual que els homes -i encara menys els famosos- parlin públicament sobre aquests temes. “Necessitem més models masculins a seguir que parlin sobre això i que ho normalitzin perquè es converteixi en una cosa natural per a tots nosaltres”, ha dit. Per exemple, considera que és una “catàstrofe nacional” que no es parli de la prevalença del suïcidi masculí al Regne Unit.
Ell mateix ha reconegut que li costa molt entendre’s a si mateix: “Necessito molt de temps comprendre les meves emocions i per què em sento així. Crec que és un procés molt important de tant en tant”. “Reflexionar sobre un mateix i descobrir per què et sents així és important”, diu. I és que troba que per poder sentir-te còmode parlant de salut mental, l’has de comprendre. Ningú té totes les eines per fer-ho, així que està bé “demanar ajuda”.
Les declaracions textuals del príncep Guillem sobre els problemes de salut mental
“Hem d’intentar entendre què són els sentiments, per què ens sentim com ens sentim, què podem fer davant d’això… Tot això ha de formar part de la conversa perquè neixis amb una caixeta d’eines, però ningú no té les eines a dins. Cap persona d’aquest món té les eines per a cadascuna de les eventualitats en el teu estat mental”, ha dit en aquesta entrevista.
“A mi m’agrada anar per allà buscant eines per guardar-les a la meva caixa per a quan les necessiti. Hem de normalitzar la idea per entendre que el cervell necessita ajuda, a vegades. No podem esperar tenir totes les respostes per nosaltres mateixos i està bé demanar ajuda, pregunta a un amic i aconseguir normalitzar el procés”, ha afegit Guillem d’Anglaterra en unes declaracions impactants.
Segons la seva experiència, és important parlar-ne amb la família i per això ho fan amb els fills: “Amb els nens parlem de sentiments i de com se senten en determinades situacions, encara que a vegades n’acabem parlant massa”, ha dit tot fent broma. “M’encanta que parlin obertament dels sentiments i és genial poder comprendre què diuen. He de recordar-me a mi mateix que no és necessari solucionar-ho tot, però sí escoltar i acceptar els seus sentiments i comentaris”.