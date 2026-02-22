Guillem de Inglaterra se sincera sobre su salud mental como nunca antes

Guillem de Inglaterra ha intervenido, por sorpresa, en un programa especial de la emisora de la BBC sobre salud mental. El hijo de Carlos III y Diana de Gales ha hablado más de una vez sobre el tema, pero nunca se había sincerado como lo ha hecho ahora sobre su caso en concreto. A los 43 años, el heredero de la corona británica tiene claro que se debe apostar por cuidar la salud mental y más cuando formas parte de una familia tan mediática como la suya.

Considera importante que surjan más referentes masculinos en este ámbito, ya que no es habitual que los hombres -y aún menos los famosos- hablen públicamente sobre estos temas. “Necesitamos más modelos masculinos a seguir que hablen sobre esto y que lo normalicen para que se convierta en algo natural para todos nosotros”, ha dicho. Por ejemplo, considera que es una “catástrofe nacional” que no se hable de la prevalencia del suicidio masculino en el Reino Unido.

Él mismo ha reconocido que le cuesta mucho entenderse a sí mismo: “Necesito mucho tiempo para comprender mis emociones y por qué me siento así. Creo que es un proceso muy importante de vez en cuando”. “Reflexionar sobre uno mismo y descubrir por qué te sientes así es importante”, dice. Y es que encuentra que para poder sentirte cómodo hablando de salud mental, debes comprenderla. Nadie tiene todas las herramientas para hacerlo, así que está bien “pedir ayuda”.

Las declaraciones textuales del príncipe Guillem sobre los problemas de salud mental

“Debemos intentar entender qué son los sentimientos, por qué nos sentimos como nos sentimos, qué podemos hacer ante eso… Todo esto debe formar parte de la conversación porque naces con una cajita de herramientas, pero nadie tiene las herramientas dentro. Ninguna persona en este mundo tiene las herramientas para cada una de las eventualidades en tu estado mental”, ha dicho en esta entrevista.

“A mí me gusta ir por ahí buscando herramientas para guardarlas en mi caja para cuando las necesite. Debemos normalizar la idea para entender que el cerebro necesita ayuda, a veces. No podemos esperar tener todas las respuestas por nosotros mismos y está bien pedir ayuda, preguntar a un amigo y lograr normalizar el proceso”, ha añadido Guillem de Inglaterra en unas declaraciones impactantes.

Según su experiencia, es importante hablar de ello con la familia y por eso lo hacen con los hijos: “Con los niños hablamos de sentimientos y de cómo se sienten en determinadas situaciones, aunque a veces acabamos hablando demasiado”, ha dicho bromeando. “Me encanta que hablen abiertamente de los sentimientos y es genial poder comprender qué dicen. Debo recordarme a mí mismo que no es necesario solucionarlo todo, pero sí escuchar y aceptar sus sentimientos y comentarios”.