Meghan Markle i Harry d’Anglaterra són la parella més mediàtica dels royals britànics. L’anunci del seu compromís amb el fill de Carles d’Anglaterra l’any 2017 va comportar una sacsejada internacional: ella, actriu de sèries nord-americana, ell, un dels membres de la família reial britànica. La seva relació i matrimoni sempre ha generat moltes opinions públiques, sobretot després d’anunciar l’any 2020 que la seva idea era fer una passa enrere pel que fa a les obligacions reials i traslladar-se a viure a Montecito, Califòrnia. Harry i Meghan han format una família amb els seus dos fills petits, Archie de sis anys i Lilibet de quatre. Sobre el seu matrimoni, l’exposició pública i els detalls més familiars n’ha parlat en una extensa entrevista íntima amb la revista Harper’s Bazaar.
Meghan Markle, més íntima que mai: cara rentada i sense maquillatge
Les intervencions públiques de Meghan Markle acostumen a anar acompanyades de Harry d’Anglaterra o en els últims mesos com a part del seu reality de Netflix. With Love, Meghan obre les portes de la casa familiar on es pot veure una dinàmica perfectament ordenada i idíl·lica del que vol fer Meghan, alhora que mostra com són alguns dels seus moments del dia a dia. En tot cas, l’entrevista amb Harper’s Bazaar ha estat un canvi respecte a altres converses amb mitjans. Un reportatge ple de fotos de Meghan amb la cara rentada, sense maquillatge que fins i tot mostren un munt de pigues a la cara que normalment no es veuen tant.
Entre els titulars més potents que s’extreuen de l’entrevista, hi ha les paraules que ha dedicat per a Harry. La relació amb el seu marit sembla d’allò més especial, tot i que hi ha hagut molts rumors de crisi o problemes entre ells. Harry, a qui ella “sempre es refereix com a H”, expliquen a l’entrevista, ha rebut tota mena d’afalacs i confessions molt romàntiques per part de l’actriu. “M’estima amb tanta intensitat, amb tanta plenitud, i a més a més té una perspectiva diferent perquè veu coses en els mitjans que jo no veig”, confessa.
Les seves paraules són tota una declaració d’intencions, però també reforcen la idea que si hagués de triar entre els royals britànics i ella, no hi hauria cap mena de dubte. “Ningú en el món m’estima més que ell, així que sé que sempre serà aquí per donar-me suport”. I com és el germà de Guillem d’Anglaterra en les distàncies curtes? La seva dona ha explicat que “té una curiositat i una alegria juvenil”. “Això em va atreure molt, i ell ho va posar damunt la taula amb mi. Això s’ha traduït en tots els aspectes de la nostra vida. Fins i tot en els negocis, vull que juguem, ens divertim, explorem i siguem creatius”.
Com és Meghan Markle com a figura materna?
Guillem i Harry van perdre la seva mare, Diana de Gal·les, en un tràgic accident. Meghan Markle, que ha estat mare amb Harry dels seus dos fills, un nen i una nena, també s’ha sincerat sobre la seva figura com a progenitora. “Soc mare de nens que estan en aquesta edat en la qual aprenen constantment coses noves. Els veig enfrontar-se cada dia a coses que els semblen completament insuperables. Però pots recordar i dir: ‘Sé que ara mateix sembla molt difícil, però confia en mi, aviat et resultarà molt fàcil’. No existeix la perfecció. Jo també puc cometre errors”, confessa. Meghan admet que la seva oficina “està darrere de la cuina” i que això li encanta perquè pot treballar des de casa. Una curiositat que treu a la llum és que ho considera un luxe com per exemple que la seva filla es presenti a la taula i s’assegui a la seva falda quan està en mig d’una reunió.
Què en pensa de les crítiques, els errors i el judici extern?
La seva vida va canviar completament un cop va decidit casar-se amb un membre d’una de les famílies reials més potents i conegudes del món. Això l’ha portat a ser objecte de tota mena de crítiques i formar part del judici extern. Ha canviat la seva vida per aquesta situació? “Jugar en la sorra amb els meus fills i asseure’m en primera fila en un espectacle. Crec que en el moment en què comences a prendre totes les teves decisions personals basant-te en el judici extern, perds la teva autenticitat”, expressa sobre les dues facetes personals, la de cara a la galeria i la que hi ha en cada exposició pública. I què ha après dels errors? “Aprens a no tornar a fer-ho. Si tot va sobre rodes, no aprens res. Si no aprens res, no creixeràs”, confessa. Una entrevista molt personal i potent que surt a la llum uns mesos més tard de l’última conversa del seu marit a la BBC, en què confessava que li “encantaria arreglar les coses amb la seva família”. Hi haurà reconciliació en un futur?