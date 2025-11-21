Meghan Markle y Harry de Inglaterra son la pareja más mediática de los royals británicos. El anuncio de su compromiso con el hijo de Carlos de Inglaterra en 2017 provocó una sacudida internacional: ella, actriz de series estadounidenses, él, uno de los miembros de la familia real británica. Su relación y matrimonio siempre ha generado muchas opiniones públicas, sobre todo después de anunciar en 2020 que su idea era dar un paso atrás en cuanto a las obligaciones reales y trasladarse a vivir a Montecito, California. Harry y Meghan han formado una familia con sus dos hijos pequeños, Archie de seis años y Lilibet de cuatro. Sobre su matrimonio, la exposición pública y los detalles más familiares ha hablado en una extensa entrevista íntima con la revista Harper’s Bazaar.

Meghan Markle, más íntima que nunca: cara lavada y sin maquillaje

Las intervenciones públicas de Meghan Markle suelen ir acompañadas de Harry de Inglaterra o en los últimos meses como parte de su reality de Netflix. With Love, Meghan abre las puertas de la casa familiar donde se puede ver una dinámica perfectamente ordenada e idílica de lo que quiere hacer Meghan, al mismo tiempo que muestra cómo son algunos de sus momentos del día a día. En todo caso, la entrevista con Harper’s Bazaar ha sido un cambio respecto a otras conversaciones con medios. Un reportaje lleno de fotos de Meghan con la cara lavada, sin maquillaje que incluso muestran un montón de pecas en la cara que normalmente no se ven tanto.

Entre los titulares más potentes que se extraen de la entrevista, están las palabras que ha dedicado a Harry. La relación con su esposo parece de lo más especial, aunque ha habido muchos rumores de crisis o problemas entre ellos. Harry, a quien ella «siempre se refiere como H», explican en la entrevista, ha recibido todo tipo de halagos y confesiones muy románticas por parte de la actriz. «Me ama con tanta intensidad, con tanta plenitud, y además tiene una perspectiva diferente porque ve cosas en los medios que yo no veo», confiesa.

Què ha dit Meghan Markle sobre Harry d’Anglaterra? | Europa Press.

Sus palabras son toda una declaración de intenciones, pero también refuerzan la idea de que si tuviera que elegir entre los royals británicos y ella, no habría ninguna duda. «Nadie en el mundo me ama más que él, así que sé que siempre estará aquí para apoyarme». ¿Y cómo es el hermano de Guillermo de Inglaterra en las distancias cortas? Su esposa ha explicado que «tiene una curiosidad y una alegría juvenil». «Eso me atrajo mucho, y él lo puso sobre la mesa conmigo. Eso se ha traducido en todos los aspectos de nuestra vida. Incluso en los negocios, quiero que juguemos, nos divirtamos, exploremos y seamos creativos».

¿Cómo es Meghan Markle como figura materna?

Guillermo y Harry perdieron a su madre, Diana de Gales, en un trágico accidente. Meghan Markle, que ha sido madre con Harry de sus dos hijos, un niño y una niña, también se ha sincerado sobre su figura como progenitora. «Soy madre de niños que están en esta edad en la que aprenden constantemente cosas nuevas. Los veo enfrentarse cada día a cosas que les parecen completamente insuperables. Pero puedes recordar y decir: ‘Sé que ahora mismo parece muy difícil, pero confía en mí, pronto te resultará muy fácil’. No existe la perfección. Yo también puedo cometer errores», confiesa. Meghan admite que su oficina «está detrás de la cocina» y que eso le encanta porque puede trabajar desde casa. Una curiosidad que revela es que lo considera un lujo como por ejemplo que su hija se presente a la mesa y se siente en su regazo cuando está en medio de una reunión.

¿Qué opina de las críticas, los errores y el juicio externo?

Su vida cambió completamente una vez decidió casarse con un miembro de una de las familias reales más potentes y conocidas del mundo. Esto la ha llevado a ser objeto de todo tipo de críticas y formar parte del juicio externo. ¿Ha cambiado su vida por esta situación? «Jugar en la arena con mis hijos y sentarme en primera fila en un espectáculo. Creo que en el momento en que empiezas a tomar todas tus decisiones personales basándote en el juicio externo, pierdes tu autenticidad», expresa sobre las dos facetas personales, la de cara a la galería y la que hay en cada exposición pública. ¿Y qué ha aprendido de los errores? «Aprendes a no volver a hacerlo. Si todo va sobre ruedas, no aprendes nada. Si no aprendes nada, no crecerás», confiesa. Una entrevista muy personal y potente que sale a la luz unos meses más tarde de la última conversación de su marido en la BBC, en la que confesaba que le «encantaría arreglar las cosas con su familia». ¿Habrá reconciliación en un futuro?