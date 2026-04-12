Harry de Inglaterra la hizo grande el día que anunció que renunciaría a su título por amor. El hijo menor de Carlos y Diana de Gales consideraba que su familia no estaba tratando bien a la esposa y que tampoco la estaba defendiendo de la prensa. Ante esto, decidió romper con todo y se fueron a vivir a Estados Unidos en una ruptura que la prensa llamaría Megxit. Lo que pocos esperaban era que comenzaran a criticar abiertamente a los Windsor en unas entrevistas de televisión que lo cambiarían todo. Ya es icónica la rajada que hicieron en el programa de Oprah Winfrey, por ejemplo, la que ahora sabemos que afectó mucho a Elisabet II.

El escritor Hugo Vickers ha publicado un libro sobre la reina inglesa, en el cual saca a la luz detalles muy sorprendentes sobre su relación con el nieto. Después de que estallara la bomba, se dijo que ella era su única defensora dentro del palacio. Ahora se ha sabido, sin embargo, que no fue exactamente así. De hecho, llegó un punto en el que la reina Elisabet no quería atender las llamadas de Harry sin grabarlas: «En estas conversaciones, exigía que hubiera un testigo presente que las grabara. Ella se dedicaba a responder con un sí o con un no. Intentaba protegerse de él«.

La entrevista de Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey lo cambió todo | CBS

La monarca sabía que el nieto estaba enfadado y creía que sería capaz de vender sus conversaciones, así que optó por tener cuidado. Resulta muy triste imaginarse a la mujer de más de ochenta años tomando estas medidas contra su nieto, pero así parece que fue. De hecho, el historiador añade que Elisabet pedía la presencia de una dama de compañía cuando Harry y Meghan la visitaban.

La reunión más tensa de Harry y Elisabet de Inglaterra

El príncipe Harry todavía tendría muy presente la reunión que mantuvo con ella, cuando le comunicó sus deseos de abandonar la familia real. Él quería estar en la familia un tiempo y, fuera, otro tiempo… una idea que a la monarca no la convenció: «Le dijo que estaría dentro o fuera, así que él tuvo que irse reticente«. Que después lo oyera en televisión acusando a la familia de haber sido racistas con Meghan fue la gota que colmó el vaso: «No se puede subestimar el dolor que los duques de Sussex causaron a la reina en los últimos años de su vida«, llega a espetar.

Elisabet II no se fiaba de su nieto y ahora se sabe por qué | Europa Press

Una situación límite que ya no tiene marcha atrás, teniendo en cuenta que ella ha muerto y que ellos continúan con su vida fuera del palacio. Parece que se ha reconciliado mínimamente con el padre, pero la cosa continúa complicada con el resto de la familia.