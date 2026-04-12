Harry d’Anglaterra la va fer grossa el dia que va anunciar que renunciaria al seu títol per amor. El fill petit de Carles i Diana de Gal·les considerava que la seva família no estava tractant bé la dona i que tampoc no l’estava defensant de la premsa. Davant d’això, va decidir trencar amb tot i van marxar a viure als Estats Units en una ruptura que la premsa anomenaria Megxit. El que pocs s’esperaven era que comencessin a criticar obertament els Windsor en unes entrevistes a televisió que ho canviarien tot. Ja és icònica la rajada que van fer al programa d’Oprah Winfrey, per exemple, la que ara sabem que va afectar molt Elisabet II.
L’escriptor Hugo Vickers ha publicat un llibre sobre la reina anglesa, en el qual treu a la llum detalls molt sorprenents sobre la seva relació amb el net. Després que esclatés la bomba, va dir-se que ella era la seva única defensora a dins de palau. Ara s’ha sabut, però, que no va ser ben bé així. De fet, va arribar un punt en què la reina Elisabet no volia atendre les trucades de Harry sense gravar-les: “En aquestes converses, exigia que hi hagués un testimoni present que les gravés. Ella es dedicava a respondre amb un sí o amb un no. Intentava protegir-se d’ell“.
La monarca sabia que el net estava enfadat i creia que seria capaç de vendre les seves converses, així que va optar per anar amb compte. Resulta molt trist imaginar-se la dona de més de vuitanta anys prenent aquestes mesures contra el seu net, però així sembla que va ser. De fet, l’historiador afegeix que Elisabet demanava la presència d’una dama de companyia quan Harry i Meghan la visitaven.
La reunió més tensa de Harry i Elisabet d’Anglaterra
El príncep Harry encara tindria molt present la reunió que va mantenir amb ella, quan va comunicar-li els seus desitjos d’abandonar la família reial. Ell volia estar a la família un temps i, fora, un altre temps… una idea que a la monarca no la va convèncer: “Li va dir que estaria a dins o a fora, així que ell va haver de marxar reticent“. Que després el sentís a televisió acusant la família d’haver estat racistes amb la Meghan va ser la gota que va fer vessar el got: “No es pot subestimar el dolor que els ducs de Sussex van causar a la reina en els últims anys de la seva vida“, arriba a etzibar.
Una situació límit que ja no té marxa enrere, tenint en compte que ella ha mort i que ells continuen amb la seva vida fora de palau. Sembla que s’ha reconciliat mínimament amb el pare, però la cosa continua complicada amb la resta de la família.