Planificar una boda supone un gran esfuerzo y una generosa inversión económica. Los invitados, el menú, el lugar donde se celebrará, el vestido de la novia y el ramo de flores son algunos de los muchos aspectos que se deben tener en cuenta. Ahora, Carlos de Inglaterra ofrece un espacio de lujo en una de sus propiedades para aquellas parejas que quieran organizar su boda con un toque real. Dumfries House es la finca del siglo XVIII situada en Escocia y que pertenece al monarca británico desde el año 2007. La propiedad se encuentra dentro de su fundación The King’s Foundation, y para obtener beneficio después de restaurarla y preservar la colección de muebles del interior, han decidido habilitar una nueva área pensada para eventos, bodas o actos benéficos.

Una sala especial para bodas en una finca de lujo en Escocia

Carlos de Inglaterra tiene buen ojo para los negocios y no sorprende que ahora haya decidido embarcarse en un nuevo proyecto que ayude a recuperar las inversiones que ha hecho la fundación en esta finca de lujo escocesa. Se trata de una de sus propiedades más emblemáticas y pronto se ofrecerá como un espacio de uso público para celebrar eventos de alto nivel, como podría ser una boda. Según se ha podido saber, la iniciativa está a cargo de la Fundación del Rey, como decíamos, y además se añadirá un nuevo edificio que se diseñará expresamente para hacer realidad este espacio. Pero, ¿cuánto costará casarse en esta finca tan especial?

¿Cuánto cuesta casarse en una finca de lujo de Carlos de Inglaterra? | Europa Press

Tal como han explicado a través de las redes sociales de Dumfries House, el nombre que lleva la propiedad, esta nueva sala para bodas y fiestas de alto standing tendrá el nombre de The King’s Hall en honor a Carlos de Inglaterra. La previsión es que esta sala pueda abrir sus puertas el verano de 2027 y tendrá una capacidad para acoger hasta 200 invitados. Para aquellos que estén interesados y quieran vivir el lujo de primera mano, las reservas ya están abiertas para poder preguntar sobre el alojamiento de la boda o el evento que deseen realizar. En esta misma publicación ya adelantan que todos los ingresos y visitas a The Dumfries House están dirigidos a financiar el trabajo benéfico que realiza la King’s Foundation, pero concretamente, ¿qué cifras hay sobre la mesa?

Imágenes de cómo será el nuevo edificio para bodas y eventos de Carlos de Inglaterra en Escocia | Instagram

Imágenes de cómo será el nuevo edificio para bodas y eventos de Carlos de Inglaterra en Escocia | Instagram

¿Cuánto costará casarse en esta sala de lujo?

Pero hablemos de cifras. Esta ampliación de la actual Dumfries House supondrá una buena inversión, si hacemos caso de los datos que comparte la revista Semana. Se espera que la inversión estimada sea de unos 6,5 millones de libras, un poco más de 7 millones de euros. La casa, aunque fue adquirida en el año 2007 por el padre de Guillermo y Harry de Inglaterra, está integrada en el conjunto histórico de la finca. ¿Y cómo será el nuevo edificio que alojará estas fiestas? Tendrá una gran sala abierta al público de 282 metros cuadrados para poder tener espacio para 200 invitados.

Y la parte más jugosa de todo esto, ¿cuánto cuesta? Las parejas que quieran adentrarse en esta experiencia de lujo, deberán pagar 5.500 libras, más de 6.000 euros para bodas que se celebren de lunes a viernes. Los que opten por hacerlo el fin de semana, deberán pagar hasta 8.500 libras, que son casi 10.000 euros, sin tener en cuenta otros aspectos como el servicio de catering o la decoración propia que deseen los interesados, según los datos del citado medio. La idea, sin embargo, es respetar la arquitectura original que ya tiene esta propiedad y utilizar materiales y técnicas tradicionales que permitan cumplir con las normativas actuales y no deteriorar un patrimonio tan especial.

No es la primera vez que vemos cómo Carlos de Inglaterra apuesta por proyectos empresariales. El pasado verano supimos que el monarca británico había puesto en marcha un nuevo negocio de lujo para animales. Bajo el nombre de Royal Dog Treats se esconde la nueva gama de galletas para perros de Balmoral Castle, la residencia de la familia real británica en Escocia. El rey británico es muy fan de los animales, sobre todo de los perros, y por eso decidió impulsar este negocio de galletas 100% naturales preparadas de manera casera en las cocinas del castillo. ¿El precio? Bolsitas de 75 gramos por un precio de 5 libras, todo un capricho para las mascotas. Ahora para quienes estén planificando una boda de cara a 2027, pueden ir considerando la opción de hacerlo en un edificio que pertenece a la familia real británica.