Harry de Inglaterra ha reaparecido en Londres para ofrecer su testimonio ante el juez en la guerra que le enfrenta a la prensa británica. Hace años que intenta demostrar que el editorial de muchos de los periódicos, entre los cuales se encuentra el Daily Mail, ha invadido su intimidad y ha convertido su vida «en un auténtico infierno«. Algunos testigos que pudieron estar en la sala, han compartido detalles de todo lo que llegó a decir sobre una persecución que dice que ha afectado mucho a su esposa. De hecho, les recrimina que Meghan Markle vive «una paranoia extrema» por culpa de lo que le han hecho pasar.

Entre las acusaciones que hace, destaca que los medios hayan contratado investigadores privados para interceptar los buzones de voz ilegales, que hayan hecho escuchas telefónicas y obtenido registros privados «mediante engaños«. Desde el editorial han negado reiteradamente haber cometido ninguna irregularidad, por supuesto, e insisten en que toda la información que han obtenido sobre ellos ha sido gracias a fuentes legítimas.

Considera que esta ha sido «una persecución interminable«, «una campaña» y «una obsesión» para vigilar cada aspecto de su vida para adelantarse a sus competidores. Además, considera que han hecho lo imposible para llevarlo «a una paranoia extrema»: «Todo, con el objetivo de aislarme y, probablemente, empujarme al consumo de drogas y alcohol para vender más periódicos», ha llegado a afirmar.

Harry de Inglaterra, al tribunal por la guerra contra la prensa británica | Europa Press

¿De qué se queja Harry de Inglaterra en su guerra contra la prensa?

Ahora se ha sabido que Harry de Inglaterra se queja, principalmente, de catorce artículos que se publicaron entre 2001 y 2013 que le habrían causado «gran angustia» y que cree que no tenían un interés público legítimo como ellos aseguran: «Siempre he tenido una relación incómoda con la prensa, pero no había alternativa y estaba condicionado a aceptarla«.

El hijo de Carlos de Inglaterra se habría mostrado «muy afectado» en esta intervención, según dicen, y habría reconocido que iniciar este juicio contra el editorial ha supuesto una experiencia «traumática» y una experiencia «horrible»: «Lo peor de todo es que tomar esta postura ha convertido la vida de mi esposa en un infierno, le han hecho la vida imposible«.

Harry de Inglaterra siempre ha acusado a la prensa de ser la culpable de la muerte de su madre, un final trágico que llegó a decir que es lo que la prensa sensacionalista quiere que tenga su esposa. De hecho, el príncipe se ha enfrentado a grupos de comunicación anteriormente y ha llegado a ganar demandas judiciales que han forzado a periodistas a reconocer irregularidades y a concederle una indemnización por daños y perjuicios.