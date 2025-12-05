Nuevas informaciones sobre el estado de salud de Thomas Markle, el padre de Meghan Markle. Hace tan solo unas horas que salió a la luz su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) después de que sometieran al padre de Meghan a una cirugía de urgencia y ahora, el diario Daily Mail ha informado que ha tenido que someterse a una segunda intervención para amputarle la pierna. Hace años que el estado de salud de Thomas Markle es muy delicado: tiene 81 años y en los últimos tiempos ha sufrido dos infartos y un ictus. Uno de los infartos, de hecho, lo sufrió la noche antes de la boda de su hija con Harry de Inglaterra, motivo por el cual no pudo asistir a la boda de Meghan y Carlos de Inglaterra la acompañó hasta el altar. Ahora, ha sido el hijo quien ha dado más detalles de esta intervención a través del medio británico.

¿Cómo se encuentra el padre de Meghan Markle después de la intervención?

La preocupación de los hijos de Thomas Markle es evidente después de los últimos acontecimientos. La relación con la actriz y ahora royal por estar casada con Harry es nula. Una tensión entre ellos que surgiría después de que salieran a la luz unos supuestos pactos entre Thomas y paparazis pocos días antes de la boda de su hija a cambio de dinero. En todo caso, su situación de salud es grave y ha desencadenado en la pérdida de su pierna. Thomas Markle ha sido sometido a una intervención «para salvarle la vida» y le han amputado «la pierna izquierda por debajo de la rodilla» después de que un coágulo de sangre le cortara la circulación y la extremidad se volviera de color azulado casi negro, indican desde el citado medio.

Según su hijo, Thomas Markle Jr., la intervención ha durado unas tres horas y todo pasó «muy rápido». «Lo llevé a un hospital local, le hicieron algunas pruebas y una ecografía y dijeron que era necesario amputarle la pierna. No había otra opción. Me dijeron que había que amputarle la pierna y que era una cuestión de vida o muerte», recoge el citado diario. Su hijo se ha convertido en su principal cuidador después de mudarse ambos a Filipinas el pasado mes de enero, para alejarse de la exposición mediática y las informaciones que hablan de la mala relación con Meghan.

Por ahora, indica que los médicos siguen «muy preocupados» por el estado de su padre, ingresado aún en la UCI después de una intervención tan delicada. «Uno de sus médicos dijo que los próximos dos o tres días son críticos. Les preocupaba que se produjera una infección, sepsis o gangrena. La carne estaba negra y moribunda. No había otra opción», explicó Thomas Jr.

¿Hay reacción de Meghan Markle?

Si hacemos caso a las informaciones publicadas, una portavoz de la duquesa de Sussex se habría «negado a hacer comentarios» sobre la hospitalización del padre de Meghan. Desde el año 2018, momento en que la actriz de Suits se casó con Harry de Inglaterra, padre e hija se habrían alejado completamente. Tanto es así que Thomas Markle aún no conoce a sus nietos, los pequeños Archie y Lilibet, ni tampoco a su yerno Harry. Por ahora, saben que los próximos días «serán críticos», según les han dicho los médicos, a la espera de saber si estos acontecimientos sirven para acercar posiciones entre ambos.