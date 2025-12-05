Noves informacions sobre l’estat de salut de Thomas Markle, el pare de Meghan Markle. Feia només unes hores que sortia a la llum el seu ingrés a la Unitat de Cures Intensives (UCI) després que sotmetessin el pare de Meghan a una cirurgia d’urgència i ara, el diari Daily Mail ha informat que ha hagut de sotmetre’s a una segona intervenció per amputar-li la cama. Fa anys que l’estat de salut de Thomas Markle és molt delicat: té 81 anys i en els darrers temps ha patit dos infarts i un ictus. Un dels infarts, de fet, el va patir la nit abans de la boda de la seva filla amb Harry d’Anglaterra, motiu pel qual no va poder assistir a la boda de Meghan i Carles d’Anglaterra va acompanyar-la fins a l’altar. Ara, ha estat el fill qui ha donat més detalls d’aquesta intervenció a través del mitjà britànic.
Com es troba el pare de Meghan Markle després de la intervenció?
La preocupació dels fills de Thomas Markle és evident després dels últims esdeveniments. La relació amb l’actriu i ara royal per estar casada amb Harry és nul·la. Una tensió entre ells que arribaria després que sortís a la llum uns suposats pactes entre Thomas i paparazzis pocs dies abans de la boda de la filla a canvi de diners. En tot cas, la seva situació de salut és greu i ha desencadenat en la pèrdua de la seva cama. Thomas Markle ha estat sotmès a una intervenció “per salvar-li la vida” i li han amputat “la cama esquerra per sota del genoll” després que un coàgul de sang li tallés la circuíssiu i l’extremitat es tornés de color blavós gairebé negre, indiquen des del citat mitjà.
Segons el seu fill, Thomas Markle Jr., la intervenció ha estat d’unes tres hores de durada i tot va passar “molt de pressa”. “El vaig portar a un hospital local, li van fer algunes proves i una ecografia i van dir que calia amputar-li la cama. No hi havia una altra opció. Em van dir que calia amputar-li la cama i que era una qüestió de vida o mort”, recull el citat diari. El seu fill s’ha convertit en el seu principal cuidador després de mudar-se tots dos a Filipines el passat mes de gener, per allunyar-se de l’exposició mediàtica i les informacions que parlen de la mala relació amb Meghan.
Ara per ara, indica que els metges segueixen “molt preocupats” per l’estat del seu pare, ingressat encara a l’UCI després d’una intervenció tan delicada. “Un dels seus metges va dir que els pròxims dos o tres dies són crítics. Els preocupava que es produís una infecció, sèpsia o gangrena. La carn estava negra i moribunda. No hi havia una altra opció”, va explicar Thomas Jr.
Hi ha reacció de Meghan Markle?
Si fem cas a les informacions publicades, una portaveu de la duquessa de Sussex s’hauria “negat a fer comentaris” sobre l’hospitalització del pare de Meghan. Des de l’any 2018, moment en què l’actriu de Suits es va casar amb Harry d’Anglaterra, pare i fill s’haurien allunyat completament. Tant és així que Thomas Markle encara no coneix els seus nets, els petits Archie i Lilibet, ni tampoc el seu gendre Harry. Ara per ara, saben que els pròxims dies “seran crítics”, segons els han dit els metges, a l’espera de saber si aquests esdeveniments serveixen per acostar posicions entre tots dos.