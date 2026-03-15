Meghan Markle i Harry d’Anglaterra van renunciar als beneficis de formar part de la família reial britànica a principis del 2020. Sense la sucosa assignació oficial amb la que comptaven, han hagut de buscar-se la vida i han encadenat un negoci amb un altre. Cap no els ha funcionat gaire, per la qual cosa continuen innovant… l’últim que ha sortit a la llum és el més sorprenent i portarà cua, tenint en compte que l’exduquessa ha posat a la venda la seva companyia. Sí, així de contundent com sona.
Els ducs de Sussex han volgut mantenir la independència econòmica i, per això, han signat contractes amb Netflix. Ara que han trencat peres amb la plataforma, però, han hagut de buscar altres vies d’ingressos. I, des de La Razón, han pogut saber que ha engegat una iniciativa per la qual cosa l’han criticat moltíssim perquè és molt impactant. Ara que faran un viatge oficial a Austràlia, els seus fans d’allà aprofitaran per veure’ls perquè no és habitual que els famosos creuin el món per visitar-los. Meghan Markle sap que generarà molt d’interès la seva presència i ho aprofitarà per treure’n diners. I com pretén fer caixa? Demanant diners a canvi que la gent pugui fer-se fotos amb ella. Així de vil? Això sembla.
El negoci rodó de Meghan Markle en el viatge “solidari” a Austràlia
El mitjà treu a la llum una notícia que escandalitza, ja que han venut aquest viatge com un “solidari” que amaga una via d’ingressos. En aquesta estada a Sidney, l’antiga actriu de Suits oferirà una conferència en un retir espiritual que es fa en un hotel de cinc estrelles. Els 300 participants podran sentir-la mantenir converses “poderoses“, sobre “relaxació“, “riures” i “experiències inoblidables“. Tot això, amb la companyia de Jackie O’ Henderson i Gemma O’Neil a canvi d’una entrada que no és apta per a totes les butxaques perquè costen, ni més ni menys, que 2.000 €.
Aquesta entrada VIP, la més cara, dona accés a aquestes xerrades “poderoses”, a les sessions de relaxació i a “una xerrada privada” amb Meghan Markle. La foto amb ella? Bastant cara, tenint en compte el preu. Però, atenció, destaquen que també tindran “una bossa amb regals” i “detalls de record”. Hi haurà gent realment disposada a pagar tant per conèixer-la en persona? És bastant probable que sí, el que converteix aquest viatge en un negoci rodó. Part del que recaptin anirà destinat a una ONG australiana contra el suïcidi, però el Harry i la Meghan s’emportaran part de la caixa, és clar. Una nova informació que els col·loca al centre de la diana.