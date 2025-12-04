Preocupació per Thomas Markle, el pare de Meghan Markle. El progenitor de la dona de Harry d’Anglaterra es troba ingressat a l’UCI després d’una cirurgia d’urgència, segons ha informat el diari britànic Daily Mail. Meghan Markle i el seu pare no tenen molt bona relació, sobretot arran de les fotografies en què Thomas va posar pels paparazzis i que van sortir a la llum abans del seu casament amb el royal britànic. Des del 2018 que l’actriu nord-americana i el seu pare, de 81 anys, no tenen gairebé cap mena de relació, de fet, no es parlen. Per tant, han estat els fills de Thomas Markle qui han donat detalls de la situació del seu progenitor, que fa temps que arrossega problemes de salut i que ara l’han portat a estar ingressat a la Unitat de Cures Intensives en un hospital de Filipines.
Situació molt delicada per al pare de Meghan Markle
Thomas Markle està ingressat a l’UCI, tal com ha informat el seu fill, després d’haver estat intervingut quirúrgicament d’urgència a Filipines. Expliquen que feia dies que es trobava malament, però en el moment més crític van decidir portar-lo a l’hospital. Un trasllat d’urgència que no ha fet més que omplir de preocupació la seva família. La primera intervenció ha estat aquest dimecres, una operació de tres hores que ha superat, però que el manté a la zona de cures intensives a l’espera d’una segona intervenció per extirpar-li un coàgul de sang.
El fill de Thomas Markle, Thomas Jr., ha revelat al citat mitjà com es troba el seu pare i ha demanat que tothom pregui per ell perquè “la seva vida ha estat en perill imminent”. “Vaig portar el pare a un hospital a prop de casa nostra i li van fer diverses exploracions i els metges van dir que la seva vida estava en perill imminent”, ha revelat. “Ens van portar a tota velocitat amb ambulància, amb les sirenes enceses, a un hospital molt més gran al centre de la ciutat. El meu pare ha estat operat d’urgència i demano a tothom arreu del món que el tingui present”.
Una salut molt inestable
No és el primer ensurt de salut que pateix el pare de Meghan Markle, però amb la seva avançada edat tot es magnifica. La seva filla Samantha també ha explicat que “la tensió dels darrers anys havia afectat el seu pare” i això es pot veure en el seu historial de salut: “Ha patit dos atacs de cor, un ictus i un terratrèmol, espero que pugui superar-ho”, recullen.
Per què tenen mala relació Meghan i el seu pare? Fa anys que la noia no parla amb el seu progenitor, qui tampoc coneix els seus dos fills petits, Archie i Lilibet. El seu delicat estat de salut -havia patit un atac de cor la nit anterior- no van permetre que pogués viatjar fins a Windsor per a la boda de la seva filla amb Harry, per això va ser Carles d’Anglaterra qui va ocupar el rol de portar-la a l’altar. L’any 2022 va patir un ictus que el va deixar sense poder parlar, malgrat que amb els anys s’ha anat recuperant d’aquesta condició tot i que la seva salut és cada cop més fràgil.
“El meu únic desig és que Meghan mostri una mica de compassió al meu pare. Literalment està lluitant per la seva vida”, va expressar el fill de Thomas. Tots dos van traslladar-se a viure a Filipines el passat mes de gener, una manera d’escapar de la pressió mediàtica i els titulars que surten habitualment i que parlen del distanciament entre pare i filla.
Aquesta complicació mèdica arriba tot just quan Meghan Markle ha promocionat l’edició especial de la seva sèrie de Netflix, With Love, Meghan, en què parla de Nadal i la importància de la família. Caldrà esperar per saber com evoluciona el seu estat i si hi ha algun moviment per part de l’actriu.