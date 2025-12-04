Preocupación por Thomas Markle, el padre de Meghan Markle. El progenitor de la esposa de Harry de Inglaterra se encuentra ingresado en la UCI tras una cirugía de urgencia, según ha informado el diario británico Daily Mail. Meghan Markle y su padre no tienen muy buena relación, sobre todo a raíz de las fotografías en las que Thomas posó para los paparazzis y que salieron a la luz antes de su boda con el royal británico. Desde 2018 la actriz estadounidense y su padre, de 81 años, prácticamente no tienen relación, de hecho, no se hablan. Por lo tanto, han sido los hijos de Thomas Markle quienes han dado detalles de la situación de su progenitor, que lleva tiempo con problemas de salud y que ahora lo han llevado a estar ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos en un hospital de Filipinas.

Situación muy delicada para el padre de Meghan Markle

Thomas Markle está ingresado en la UCI, tal como ha informado su hijo, después de haber sido intervenido quirúrgicamente de urgencia en Filipinas. Explican que llevaba días sintiéndose mal, pero en el momento más crítico decidieron llevarlo al hospital. Un traslado de urgencia que no ha hecho más que llenar de preocupación a su familia. La primera intervención fue este miércoles, una operación de tres horas que ha superado, pero que lo mantiene en el área de cuidados intensivos a la espera de una segunda intervención para extirparle un coágulo de sangre.

¿Qué problema de salud padece el padre de Meghan Markle? | Europa Press

El hijo de Thomas Markle, Thomas Jr., ha revelado al citado medio cómo se encuentra su padre y ha pedido que todos recen por él porque «su vida ha estado en peligro inminente». «Llevé a mi padre a un hospital cerca de nuestra casa y le hicieron varias exploraciones y los médicos dijeron que su vida estaba en peligro inminente», ha revelado. «Nos llevaron a toda velocidad en ambulancia, con las sirenas encendidas, a un hospital mucho más grande en el centro de la ciudad. Mi padre ha sido operado de urgencia y pido a todos en el mundo que lo tengan presente».

Una salud muy inestable

No es el primer susto de salud que sufre el padre de Meghan Markle, pero con su avanzada edad todo se magnifica. Su hija Samantha también ha explicado que «la tensión de los últimos años había afectado a su padre» y esto se puede ver en su historial de salud: «Ha sufrido dos ataques al corazón, un ictus y un terremoto, espero que pueda superarlo», recogen.

¿Por qué tienen mala relación Meghan y su padre? Hace años que la chica no habla con su progenitor, quien tampoco conoce a sus dos hijos pequeños, Archie y Lilibet. Su delicado estado de salud -había sufrido un ataque al corazón la noche anterior- no permitió que pudiera viajar hasta Windsor para la boda de su hija con Harry, por eso fue Carlos de Inglaterra quien ocupó el rol de llevarla al altar. En 2022 sufrió un ictus que lo dejó sin poder hablar, aunque con los años se ha ido recuperando de esta condición aunque su salud es cada vez más frágil.

El padre de Meghan Markle no conoce a sus nietos | Europa Press

«Mi único deseo es que Meghan muestre un poco de compasión a mi padre. Literalmente está luchando por su vida», expresó el hijo de Thomas. Ambos se trasladaron a vivir a Filipinas el pasado mes de enero, una manera de escapar de la presión mediática y los titulares que salen habitualmente y que hablan del distanciamiento entre padre e hija.

Esta complicación médica llega justo cuando Meghan Markle ha promocionado la edición especial de su serie de Netflix, With Love, Meghan, en la que habla de Navidad y la importancia de la familia. Habrá que esperar para saber cómo evoluciona su estado y si hay algún movimiento por parte de la actriz.