Meghan Markle y Harry de Inglaterra renunciaron a los beneficios de formar parte de la familia real británica a principios de 2020. Sin la jugosa asignación oficial con la que contaban, han tenido que buscarse la vida y han encadenado un negocio tras otro. Ninguno les ha funcionado mucho, por lo que continúan innovando… lo último que ha salido a la luz es lo más sorprendente y dará que hablar, teniendo en cuenta que la exduquesa ha puesto a la venta su compañía. Sí, así de contundente como suena.

Los duques de Sussex han querido mantener la independencia económica y, por eso, han firmado contratos con Netflix. Ahora que han roto relaciones con la plataforma, han tenido que buscar otras vías de ingresos. Y, desde La Razón, han podido saber que ha iniciado una iniciativa por la que la han criticado muchísimo porque es muy impactante. Ahora que harán un viaje oficial a Australia, sus fans de allí aprovecharán para verlos porque no es habitual que los famosos crucen el mundo para visitarlos. Meghan Markle sabe que generará mucho interés su presencia y lo aprovechará para sacar dinero. Y ¿cómo pretende hacer dinero? Pidiendo dinero a cambio de que la gente pueda hacerse fotos con ella. ¿Así de vil? Eso parece.

El negocio redondo de Meghan Markle en el viaje «solidario» a Australia

El medio saca a la luz una noticia que escandaliza, ya que han vendido este viaje como un «solidario» que esconde una vía de ingresos. En esta estancia en Sidney, la antigua actriz de Suits ofrecerá una conferencia en un retiro espiritual que se lleva a cabo en un hotel de cinco estrellas. Los 300 participantes podrán escucharla mantener conversaciones «poderosas«, sobre «relajación«, «risas» y «experiencias inolvidables«. Todo esto, con la compañía de Jackie O’ Henderson y Gemma O’Neil a cambio de una entrada que no es apta para todos los bolsillos porque cuestan, ni más ni menos, que 2.000 €.

Meghan Markle hace negocio y obtiene mucho dinero gracias a los fans | Europa Press.

Esta entrada VIP, la más cara, da acceso a estas charlas «poderosas», a las sesiones de relajación y a «una charla privada» con Meghan Markle. ¿La foto con ella? Bastante cara, teniendo en cuenta el precio. Pero, atención, destacan que también tendrán «una bolsa con regalos» y «detalles de recuerdo». ¿Habrá gente realmente dispuesta a pagar tanto por conocerla en persona? Es bastante probable que sí, lo que convierte este viaje en un negocio redondo. Parte de lo que recauden irá destinado a una ONG australiana contra el suicidio, pero Harry y Meghan se llevarán parte del botín, claro. Una nueva información que los coloca en el centro de la diana.