Los preparativos para la mudanza de Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton están a punto de terminar. Los royals de Inglaterra se convirtieron en protagonistas de los tabloides británicos hace unas semanas después de que saliera a la luz que no vivirían en el Palacio de Buckingham. El matrimonio y sus hijos, George, Charlotte y Louis se preparan para cambiar de hogar pronto a la nueva mansión de Forest Lodge situada a pocos kilómetros de su casa actual.

En los últimos meses se ha hablado mucho de esta mudanza e incluso sus nuevos vecinos mostraron su desacuerdo por las consecuencias que conlleva tener a Kate y Guillermo como vecinos. Según publicó The Mirror, las fuertes medidas de seguridad incorporadas no resultaban muy cómodas: cámaras que graban el movimiento, enormes cercas y jardines perimetrales para mantenerlos seguros. Sin embargo, ya ha salido a la luz la fecha en que se producirá esta mudanza.

Se adelanta la mudanza de Guillermo y Kate Middleton

Aunque este movimiento de la familia ha levantado un poco de polvo, parece que las obras han ido más rápido de lo que se pensaba y ya tienen fecha para mudarse. Según ha recogido la revista Semana, en pocas semanas terminará la remodelación y podrán entrar en su nueva residencia, concretamente, antes del 5 de noviembre. De hecho, una fuente cercana a la familia ha explicado a The Mirror que la mudanza será pronto. «Esperamos que estén en la nueva casa a tiempo para la Noche de las Hogueras. Será un inicio divertido para los niños».

Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra con sus hijos | Europa Press

Antes, los herederos al trono británico vivían en Adelaide Cottage, una residencia «modesta» con cuatro dormitorios. Su nueva mansión en Forest Lodge incorpora otras facilidades para la familia, como ocho habitaciones, seis baños, un salón de baile, pista de tenis, jardines con un estanque y una zona verde para que los niños puedan correr y jugar. De hecho, gran parte de esta mudanza tan cercana a su anterior residencia está relacionada con la necesidad de poder llevar a los hijos a la misma escuela e implicarse en su educación a pesar de su agenda real.

¿Por qué no vivirán en el Palacio de Buckingham?

Guillermo y Kate están destinados a ser los futuros reyes de Inglaterra y, por tanto, se esperaba que ocuparan las habitaciones del palacio de Buckingham, tal como se ha hecho siempre. El caso es que, para sorpresa de todos, se negaron para trasladarse a la residencia fuera de Londres, Forest Lodge, la mansión histórica situada en Windsor Great Park, a una hora del centro de la ciudad. Tampoco Carlos de Inglaterra volverá a vivir en el palacio después de las obras de reforma, teniendo en cuenta que ahora vive en Clarence House y que, tal como dijo públicamente, «no sería adecuado» para la vida moderna que continuara allí. Entonces, ¿qué papel jugará Buckingham?

Así será la nueva residencia de Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra | Europa Press

Según explica la revista HOLA, será un lugar «exclusivamente de trabajo» donde la realeza británica tendrá sus equipos, organizará reuniones y todo tipo de actos institucionales, pero manteniendo cada uno su residencia personal. Sea como sea, la nueva casa que ocuparán los príncipes británicos, que es el doble de grande que la actual, será un buen espacio para la crianza de los niños y para mantener a Kate alejada del bullicio de la ciudad tras un año tan duro marcado por el tratamiento contra el cáncer.