Guillem de Inglaterra habla del cáncer de Kate Middleton: «El año más difícil»

Guillem de Inglaterra está realizando un gran ejercicio de transparencia para ganar adeptos o, al menos, para no seguir perdiendo monárquicos. El marido de Kate Middleton ha aparecido en un programa de Apple TV al que ha abierto las puertas del castillo de Windsor, algo que ha entusiasmado al presentador y también a los televidentes. Generaba mucha curiosidad saber si permitiría todas las preguntas y, sobre todo, si respondería con sinceridad sobre el annus horribilis que han vivido con el diagnóstico de cáncer de Kate y Carlos III. Pues sí, y no solo eso, sino que también ha hablado sobre los problemas con su hermano Harry.

La primera sorpresa ha sido el medio de transporte que ha utilizado Guillem para acudir a este encuentro. No ha venido en un coche conducido por un chófer, sino que ha utilizado un monopatín. Y de esta imagen chocante inicial, a todos los titulares que ha dejado caer. En primer lugar, ha lanzado un mensaje muy tierno hacia su abuela, la desaparecida Isabel II: «La echo de menos, a ella le encantaba estar aquí en Windsor. De hecho, mostrarte el castillo hoy es un intento de asegurarme de que esta sería la manera que ella querría que lo vieras».

Guillem de Inglaterra da detalles del cáncer de Kate y Carlos III

Muchos dicen que Guillem tiene muy mala relación con su padre, pero él aprovecha para negarlo otra vez: «Él siempre ha sido una fuente constante de inspiración para mí y ahora aún más, al ver que sigue trabajando aunque tenga cáncer». Precisamente este ha sido el tema central de la entrevista, sobre cómo ha vivido que hayan enfermado, prácticamente al mismo tiempo, su padre y su esposa: «2024 ha sido mi año más difícil… Dicen que la vida nos pone a prueba y supongo que ser capaces de superarlo es lo que nos hace ser como somos». Este ha sido un período «de gran preocupación«, dice, e insiste que su prioridad ha sido «proteger a la familia» en medio de una gran crisis.

La familia real británica siempre había sido afortunada porque ninguno de sus miembros había padecido ninguna enfermedad grave hasta ahora. Los abuelos del príncipe Guillem, de hecho, vivieron hasta los 90 años: «Además, eran un ejemplo de buena forma física, estoicismo y resiliencia. Hemos tenido mucha suerte como familia porque hemos estado sin enfermedades durante mucho tiempo». De repente, sin embargo, todo empeoró: «Nos dimos cuenta de que esta alfombra donde dejas los malos momentos, la que teníamos metafóricamente, podía desaparecer en cualquier momento. Piensas que no nos pasará a nosotros, que estaremos bien… debemos ser positivos, eso sí. Pero es cierto que cuando te pasa algo así terminas yendo a lugares no muy buenos«.

Guillem de Inglaterra concede una entrevista muy personal | Apple TV

La prensa habla de su mala relación con Harry día sí día también. La brecha entre ellos es cada vez más profunda, pero aquí no ha querido entrar mucho: «La gente siempre hablará… Yo prefiero centrarme en las cosas que puedo controlar y en lo que significa servir a este país«. Por el momento, intenta mantenerse alejado de los comentarios y también da este consejo a sus tres hijos: «Intento encontrar el equilibrio entre el papel de futuro rey y mi vida con los niños. Mi objetivo es crear un mundo mejor para ellos, hacer el cambio hacia el bien y no volver a algunas de las prácticas del pasado con las que mi hermano y yo tuvimos que crecer«, ha dicho sin especificar.

Guillem de Inglaterra no ha prometido transformaciones radicales para cuando ascienda al trono, pero sí que comienza a dejar caer que quiere «cuestionar» más las cosas y «actualizar» la institución. Habrá que ver, si llega el momento, qué acaba haciendo realmente.