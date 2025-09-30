Guillem de Inglaterra y Kate Middleton vuelven a llenar titulares, o más bien, suman uno nuevo. La pareja royal británica sorprendía hace unas semanas después de que saliera a la luz que no vivirían en el Palacio de Buckingham. El matrimonio y sus hijos se preparan para una mudanza inminente a su nueva mansión de Forest Lodge, situada a pocos kilómetros de su casa actual. Las reformas previas a la mudanza parecen haber levantado polvo entre sus nuevos vecinos, que tienen que tragar con todo lo que implica vivir cerca de la familia real británica.

Nuevas medidas de seguridad, cámaras y un rediseño del terreno

Guillem y Kate tienen su antigua mansión situada en Adelaide Cottage. Ahora, esperan que las reformas terminen para trasladarse a esta nueva casa a poco más de ocho kilómetros, para que este cambio no interfiera en la rutina de sus hijos George, Charlotte y Louis. Parece que alguno de sus vecinos no están del todo contentos por los cambios que se están produciendo en su mansión de Windsor Great Park. Según el diario británico The Mirror, los futuros vecinos de la familia ven estas medidas como «injustas».

Per què s’han emprenyat els veïns de Guillem i Kate Middleton? | Europa Press

Pero, ¿qué es lo que les ha enfadado? La llegada de los royals británicos implica que se instalen medidas de seguridad que no resultan muy cómodas para los habitantes. Cámaras que graban el movimiento, grandes vallas y jardines perimetrales que mantengan a los intrusos alejados de la casa, explica el citado medio. Una de las vecinas ha manifestado su descontento con todo esto: «Muchos de nosotros hemos paseado a nuestros perros por aquí durante veinte años, así que que nos digan que ya no podemos hacerlo es un golpe duro», indica.

Las quejas de los vecinos

Pero los problemas no terminan aquí. La increíble mansión, valorada en 18 millones de euros, y sus medidas de protección también afectan al aparcamiento y a la puerta de acceso a Windsor Great Park. «Pagamos anualmente por el mantenimiento de un parque, pero ya no se nos permitirá usar parte de él. Solo nos avisaron con unos días de antelación para decirnos que esta sección del bosque cerrará para siempre. Ahora tendré que coger el coche y conducir más lejos para pasear a mi perro», expresaba otro vecino.

Queixes contra Guillem d’Anglaterra i Kate Middleton per les mesures de seguretat de la seva nova mansió | Europa Press

Resulta que estaban pagando 110 libras al año por usar este aparcamiento y ahora cerrará al público como zona restringida. Eso sí, a pesar de que hay quejas, hay vecinos que entienden las necesidades y la seguridad para Kate y Guillem. En definitiva, una nueva situación polémica que llega incluso antes de que se hayan trasladado a su nueva residencia.