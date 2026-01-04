La familia real británica no ha estado exenta de escándalos y en los últimos años han ido acumulando uno tras otro. La salida de la familia real de Harry de Inglaterra y Meghan Markle, las acusaciones contra el príncipe Andrés, la muerte de Lady Di, la lucha contra el cáncer de Carlos de Inglaterra o la mala relación con Camila son algunos de los temas que han llenado las revistas del corazón. Una de las protagonistas de escándalos, aunque muchos podrían pensar que es la más querida por los fans de la monarquía británica, es Kate Middleton. Ejemplos de todo esto son la fotografía viral retocada, una imagen haciendo topless que detuvieron antes de publicar o la supuesta mala relación con su cuñada Meghan Markle.

¿Qué escándalos rodean a Kate Middleton?

Desde la revista Lecturas, recogen algunas de las situaciones más críticas que han rodeado la vida de la esposa de Guillermo de Inglaterra. Aunque forman uno de los matrimonios aparentemente más sólidos de la familia royal británica, no todo ha sido siempre tan bonito. De hecho, se remontan a los inicios de la relación para hablar de cómo se conoció la familia. Desde el portal The List, se habla de unos rumores que apuntaban que Kate «habría perseguido estratégicamente al príncipe» y que seguía «un plan cuidadosamente orquestado para garantizar que se convirtiera en reina algún día». Pero, ¿por qué se generó esta teoría? Según recoge el libro de Tina Brown, Los papeles de palacio, el plan habría sido organizado por la madre de Kate, Carole Middleton. ¿El motivo? Kate lo tenía todo preparado para su formación universitaria en Edimburgo cuando, en el momento en que se anunció que Guillermo estudiaría en St. Andrews, ella solicitó una plaza para hacer antes un año sabático. Una manera de cruzar sus caminos, si hacemos caso a las informaciones publicadas.

¿Cómo se conocieron Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra? | Europa Press

El mundo fotográfico: la casi publicación de una foto topless hasta la edición viral de una imagen familiar

Kate Middleton también ha sido objeto de los paparazzi. Todo lo que hacen las figuras públicas despiertan interés, de una manera u otra, pero al final, los objetivos siempre acaban apuntándoles. Una de las fotografías más polémicas y buscadas durante sus vacaciones de verano. Allí, Kate cometió el error de tomar el sol haciendo topless, es decir, sin la parte superior de la ropa. La publicación en la portada de una revista francesa no fue bien recibida y años más tarde se acabó confirmando la indemnización para Kate Middleton de 100.000 euros por «divulgación de un documento obtenido socavando la privacidad». Aunque el matrimonio consiguió que retiraran la revista, la imagen se publicó en otros países, una situación nada cómoda para la pareja.

Ahora bien, la otra gran fotografía que ha marcado la historia de Kate Middleton aún resuena un año más tarde de su publicación. Después de someterse a una operación abdominal y llenar el mundo de teorías conspiranoicas sobre lo que realmente estaba sucediendo dentro de la familia real británica -que terminó desembocando en la revelación de cáncer que padeció- llegó la primera fotografía de la princesa. ¿El problema de todo? Que había aplicado Photoshop. Se la podía ver toda sonriente, con los tres hijos en una especie de estrategia para demostrar que todo estaba bien. El problema es que estaba modificada expresamente: sin anillo en el dedo, la mano borrosa y el cabello difuminado.

Al final, la misma Kate salió a disculparse públicamente insistiendo en el hecho de que estaba «experimentando». «Como también hacen otros fotógrafos aficionados, ocasionalmente experimento con la edición. Quiero expresar mis disculpas por las confusiones que haya podido causar la fotografía familiar que compartí ayer. Espero que todos hayan podido celebrar un buen día de la madre, Catherine», escribió en un stories de Instagram.

El silencio tras la operación

No ha sido un año fácil para la familia real británica tras saber que dos de sus miembros padecían cáncer. Carlos de Inglaterra y Kate Middleton se convertían en el objeto de todas las miradas, sobre todo por el misticismo que acompañaba a la esposa de Guillermo. ¿Por qué no se explicó desde un principio el motivo de su operación abdominal? ¿Por qué dejar que se crearan tantas teorías? Todo un escándalo más que ha marcado su historia.

¿Cómo se llevan Meghan Markle y Kate Middleton? | Europa Press

¿Mala relación con Meghan Markle y rumores de divorcio con Guillermo?

También se ha hablado mucho de la relación con Meghan Markle. Las dos cuñadas se han integrado dentro de la familia real británica, una con más suerte que la otra. Uno de los puntos clave fue la boda de Meghan, en la que habría hecho llorar a la novia por unos comentarios. Además, los rumores de crisis matrimonial son una constante y hace unos años comenzaron a crecer los rumores de infidelidad de Guillermo con una amiga íntima de la princesa después de unas imágenes en las que se les habría visto bailar de manera cómplice. Aunque se desmintieron las informaciones, esta sombra ha seguido rodeándolos en su matrimonio. Una buena dosis de anécdotas que rodean a una figura muy querida y criticada.