La família reial britànica no ha estat exempta d’escàndols i els darrers anys n’han anat acumulant un rere l’altre. La sortida de la família reial de Harry d’Anglaterra i Meghan Markle, les acusacions contra el príncep Andreu, la mort de Lady Di, la lluita contra el càncer de Carles d’Anglaterra o la mala relació amb Camil·la són alguns dels temes que han omplert les revistes del cor. Una de les protagonistes d’escàndols, tot i que molt podrien pensar que és la més estimada pels fans de la monarquia britànica, és Kate Middleton. Exemples de tot plegat són la fotografia viral retocada, una imatge fent topless que van aturar abans de publicar o la suposada mala relació amb la seva cunyada Meghan Markle.
Quins escàndols envolten Kate Middleton?
Des de la revista Lecturas, recullen algunes de les situacions més crítiques que han envoltat la vida de la dona de Guillem d’Anglaterra. Tot i formar un dels matrimonis aparentment més sòlids de la família royal britànica, no ha estat tot sempre tan maco. De fet, es remunten als inicis de la relació per parlar de com es va conèixer la família. Des del portal The List, es parla d’uns rumors que apuntaven que Kate “hauria perseguit estratègicament el príncep” i que seguia “un pla curosament orquestrat per garantir que es convertís en reina algun dia”. Però per què es va generar aquesta teoria? Segons recull el llibre de Tina Brown, Los papeles de palacio, el pla hauria estat organitzat per a mare de Kate, Carole Middleton. El motiu? Kate ho tenia tot preparat per a la seva formació universitària a Edimburg quan, en el moment en què es va anunciar que Guillem estudiaria al St. Andrews, ella va sol·licitar-hi una plaça per fer abans un any sabàtic. Una manera de fer creuar els seus camins, si fem cas a les informacions publicades.
El món fotogràfic: la gairebé publicació d’una foto topless fins a l’edició viral d’una imatge familiar
Kate Middleton també ha estat objecte dels paparazzis. Tot allò que fan les figures públiques desperten interès, d’una manera o una altra, però al final, els objectius sempre els acaben apuntant. Una de les fotografies més polèmiques i buscades durant les seves vacances d’estiu. Allà, Kate va cometre l’error de prendre el sol fent topless, és a dir, sense la part superior de la roba. La publicació a la portada d’una revista francesa no va ser ben rebuda i anys més tard es va acabar confirmant la indemnització per a Kate Middleton de 100.000 euros per “divulgació d’un document obtingut soscavant la privacitat”. Tot i que el matrimoni va aconseguir que retiressin la revista, la imatge es va publicar en altres països, una situació gens còmoda per a la parella.
Ara bé, l’altra gran fotografia que ha marcat la història de Kate Middleton encara ressona un any més tard de la seva publicació. Després de sotmetre’s a una operació abdominal i omplir el món de teories conspiranoiques sobre el que realment estava passant dins la família reial britànica -que va acabar desembocant en la revelació de càncer que va patir- va arribar la primera fotografia de la princesa. El problema de tot plegat? Que havia aplicat Photoshop. Se la podia veure tota somrient, amb els tres fills en una mena d’estratègia per demostrar que tot estava bé. El problema és que estava modificada expressament: sense anell al dit, la mà borrosa i els cabells difuminats.
#KateMiddleton photoshop mistakes. pic.twitter.com/FclHnHZbsE— Shao Trommashere 🪷🐝 🇺🇦🏳️🌈 (@MedicTrommasher) March 10, 2024
Al final, la mateixa Kate va sortir a disculpar-se públicament insistint en el fet que estava “experimentant”. “Com també fan altres fotògrafs amateurs, ocasionalment experimento amb l’edició. Vull expressar les meves disculpes per les confusions que hagi pogut causar la fotografia familiar que vaig compartir ahir. Espero que tothom hagi pogut celebrar un bon dia de la mare, Catherine”, va escriure en un stories d’Instagram.
El silenci després de l’operació
No ha estat un any fàcil per a la família reial britànica després de saber que dos dels seus membres patien càncer. Carles d’Anglaterra i Kate Middleton es convertien en l’objecte de totes les mirades, sobretot per misticisme que acompanyava la dona de Guillem. Per què no es va explicar des d’un principi el motiu de la seva operació abdominal? Per què deixar que es creessin tantíssimes teories? Tot plegat un altre escàndol que ha marcat la seva història.
Mala relació amb Meghan Markle i rumors de divorci amb Guillem?
També s’ha parlat molt de la relació amb Meghan Markle. Les dues cunyades s’han integrat dins la família reial britànica, una més sort que l’altra. Un dels punts clau va ser la boda de Meghan, en què hauria fet plorar la núvia per uns comentaris. A més a més, els rumors de crisi matrimonial són una constant i fa uns anys van començar a créixer els rumors d’infidelitat de Guillem amb una amiga intima de la princesa després d’unes imatges en què se’ls hauria vist ballar de manera còmplice. Tot i desmentir-se les informacions, aquesta ombra els ha continuat envoltant en el seu matrimoni. Una bona dosi d’anècdotes que envolten una figura molt estimada i criticada.