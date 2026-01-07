Kate Middleton s’ha convertit en un dels membres de la família reial britànica que gaudeix de més popularitat. La dona de Guillem d’Anglaterra ha escalat fins a la primera posició d’un rànquing que, en el seu moment, va ocupar la seva sogra Lady Di. I, igual que va passar-li a ella, a dins de casa no té molts fans precisament… ja que Carles i Camil·la no la suporten i així li ho demostren dia a dia. La cronista Pilar Eyre ha parlat amb gent de Windsor que li confessa que, efectivament, allà a dins no hi ha bon rotllo.
Aquestes fonts arriben a dir, obertament, que Carles III la tracta “amb menyspreu” i que la seva dona “enveja i ignora” a la pobra Kate: “Ella, com Lady Di, s’enfronta als enemics a dins de la seva casa“. Davant d’això, però, la noia posa bona cara i mai no se l’ha vist cap lleig cap a ells -com sí que ha fet Letícia diverses vegades contra els seus sogres, per exemple-. La diferència amb la difunta mare del seu marit és que Kate Middleton sí que gaudeix de l’amor del seu marit: “Sempre està pendent d’ella i estan més enamorats que mai”, exposen. Un suport que l’ajudaria a posar l’altra galta, que es diu, sempre que la seva família política li fa un lleig.
Kate Middleton, la més estimada pels britànics segons les últimes enquestes
L’estima que tenia el poble cap a Diana de Gal·les és insuperable, però és cert que la seva jove està guanyant cada cop més seguidors. El poble anglès l’estima pràcticament des del començament del seu nuviatge amb Guillem, però especialment en aquests últims anys en què se l’ha vist amb un caràcter i una formalitat que agraden. Després de superar un càncer, a més a més, les enquestes demostren que se l’estima més i més. De fet, la premsa angles l’ha arribat a qualificar de “l’arma diplomàtica” del Regne Unit perquè és educada, formal i -aparentment- humil.
Podem recordar les declaracions que va concedir Sarah Ferguson, l’exduquessa de York i exdona d’Andreu d’Anglaterra, quan va dir que ella ocuparia el buit que havia deixat Lady Di amb la seva mort. El temps no li va donar la raó, però, i després de tots els escàndols del seu exmarit amb la implicació directa en el cas Epstein… doncs pitjor.
Kate Middleton és l’esperança de la casa reial britànica, que espera millorar la popularitat després d’uns anys d’escàndols i problemes que els han enfonsat. Els consideraven la monarquia més influent del món i, per tal de continuar en aquest punt, necessiten que poca gent demani que els retirin diners i poder. Davant d’això, sobta que la tractin tan malament Carles i Camil·la. Podria ser que fos reflex de l’enveja que li professen, sí, un caràcter fred cap a ella al que ja deu estar més que acostumada després de tants anys a la família.