Guillem d’Anglaterra i Kate Middleton tornen a omplir titulars, o més aviat, en sumen un de nou. La parella royal britànica sorprenia fa unes setmanes després que sortís a la llum que no viurien a Buckingham Palace. El matrimoni i els seus fills es preparen per a una mudança imminent a la seva nova mansió de Forest Lodge, situada a pocs kilòmetres de la seva casa actual. Les reformes prèvies a la mudança sembla que han aixecat polseguera entre els seus nous veïns, que han d’empassar-se tot el que comporta viure a prop de la família reial britànica.
Noves mesures de seguretat, càmeres i un redisseny del terreny
Guillem i Kate tenen la seva antiga mansió situada a Adelaide Cottage. Ara, esperen que les reformes acabin per traslladar-se a aquesta nova casa a poc més de vuit quilòmetres, perquè aquest canvi no interfereixi en la rutina dels seus fills George, Charlotte i Louis. Sembla que algun dels seus veïns no estan del tot contents pels canvis que s’estan produint a la seva mansió de Windsor Great Park. Segons el diari britànic The Mirror, els futurs veïns de la família veuen aquestes mesures com a “injustes”.
Però què és el que els han emprenyat? L’arribada dels royals britànics comporta que s’instal·lin mesures de seguretat que no resulten gaire còmodes per als habitants. Càmeres que enregistren el moviment, tanques enormes i jardins perimetrals que mantinguin els intrusos allunyats de la casa, explica el citat mitjà. Una de les veïnes ha manifestat el seu descontentament amb tot plegat: “Molts de nosaltres hem passejat els nostres gossos per aquí durant vint anys, així que ens digui que ja no podem fer-ho és un cop dur”, indica.
Les queixes dels veïns
Però els problemes no s’acaben aquí. La increïble mansió, valorada en 18 milions d’euros, i les seves mesures de protecció també afecten l’aparcament i la porta d’accés a Windsor Great Park. “Paguem anualment pel manteniment d’un parc, però ja no se’ns permetrà utilitzar part d’ell. Només ens han avisat amb uns dies d’antelació per dir-nos que aquesta secció del bosc tancarà per sempre. Ara hauré d’agafar el cotxe i conduir més lluny per a passejar al meu gos”, expressava un altre veí.
Resulta que estaven pagant 110 lliures a l’any per fer servir aquest aparcament i ara tancarà al públic com a zona restringida. Això sí, malgrat que hi ha queixes, hi ha veïns que entenen les necessitats i la seguretat per a Kate i Guillem. Tot plegat, una nova situació polèmica que arriba fins i tot abans que s’hagin traslladat a la seva nova residència.