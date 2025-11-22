Guillem d’Anglaterra i Kate Middleton van haver d’enfrontar-se a la seva conversa més difícil fa un parell d’anys, quan els metges van diagnosticar-la de càncer i van haver d’explicar-ho als seus tres fills petits. George, Charlotte i Louis han estat assabentats de l’estat de salut de la mare en tot moment, tal com ha reconegut ara el príncep britànic. I és que, malgrat la seva curta edat, han volgut ser sincers sobre el tema amb ells.
L’aristòcrata ha parlat sobre el tema durant el viatge oficial que ha fet al Brasil, quan els periodistes han aprofitat per preguntar-li quan l’han sentit parlar sobre els reptes que han d’afrontar els pares de cara al futur que deixem als fills. En aquest cas, ha reconegut que han hagut de fer front a “molts desafiaments” últimament com a família. I, el més complicat, ha estat el d’haver de gestionar la malaltia de Kate amb tres nens petits a casa.
“Totes les famílies travessen moments difícils i afronten desafiaments junts. La manera com es gestionen aquests moments marquen la diferència. Nosaltres vam decidir explicar-ho tot als nostres fills, les bones i les males notícies. Els vam explicar, i ho seguim fent, per què passen certes coses i per què podien sentir-se tristos“, ha insistit en aquesta conversa amb el presentador brasiler Luciano Huck. La cosa és que els fills els han fet moltes “preguntes difícils” sense resposta: “Tots els pares passem per això, ja que no hi ha un manual per ser pare. Nosaltres hem escollit ser d’aquells que parlem de tot amb ells”.
Com és la rutina de Guillem, Kate Middleton i els tres fills?
Sobre ells –els qui ara tenen 12, 10 i 7 anys respectivament-, també ha explicat coses sobre la seva rutina. Per exemple, que Kate Middleton és qui més vegades els acompanya a l’escola o que s’ho han de repartir per poder anar a veure’ls durant els partits.
El fill gran comença a tenir edat de voler tenir mòbil, una cosa que sap que els costarà de gestionar perquè passarà a tenir accés a molta informació: “És molt difícil per a nosaltres i pot ser perillós, així que li donarem un terminal amb accés limitat. Hem parlat amb ell i li hem explicat per què no creiem que estigui bé que tingui telèfon… Els nens amb accés total acaben veient coses que no haurien de veure”.
Una entrevista més personal del que acostuma a fer Guillem d’Anglaterra, que en aquesta ocasió s’ha mostrat més com a pare que com a futur monarca.