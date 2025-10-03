Com és la vida privada de les famílies reials? Potser algú s’ha preguntat que hi ha dins les cases i els palaus més enllà dels formalismes i les aparicions públiques en què tot està mesurat i controlat al mil·límetre. Guillem d’Anglaterra i Kate Middleton són dos exemples clars de royals que sempre generen molts titulars per les seves decisions, una d’elles ha estat fa pocs dies després que els seus nous veïns hagin manifestat certa molèstia per les conseqüències de la seva pròxima mudança. Ara, Guillem d’Anglaterra ha protagonitzat una entrevista molt personal en què ha donat detalls de la vida familiar.
Com és l’educació dels tres fills de Guillem i Kate?
Ha estat un any complicat per la família reial britànica. Els diagnòstics de càncer de Kate i Carles III d’Anglaterra han marcat l’actualitat britànica, molt pendents de com evolucionava el seu estat de salut. Per mig s’han creuat els problemes que encara arrosseguen amb Harry, el germà petit de Guillem i el més mediàtic de la família. Com dèiem, ara ha estat Guillem qui ha sorprès amb les seves declaracions en una entrevista que ha sortit a la llum fa poques hores. L’hereu al tron britànic ha parlat amb l’actor Eugene Levy en la sèrie documental d’Apple TV+ The Reluctant Traveler.
Una de les confessions que més han sobtat ha estat la restricció que tenen els petits George, Charlotte i Louis. Els seus fills, que tenen 12, 10 i set anys no disposen de telèfon mòbil. “Ens asseiem i xerrem; és molt important. Cap dels nostres fills té telèfon, i som molt estrictes amb això”, ha explicat sobre aquesta norma que imposen amb Kate. I quines són les activitats preferides dels petits de la casa? George és aficionat al futbol i l’hoquei, i Charlotte i Louis els agrada jugar amb el trampolí. “Pel que puc veure, salten a dalt i a baix al trampolí i es peguen entre ells”, explica el seu pare.
Més detalls de la seva infantesa
És curiós poder conèixer com són o eren els royals de petits. Es portaven malament i feien trapelleries? Pel que ha explicat Guillem d’Anglaterra, quan era petit li encantava córrer pels passadissos de fusta del castell de Windsor amb els seus cosins, intentant evitar que se li clavessin les estelles de fusta. Ara els seus fills fan el mateix, però han posat catifes per evitar que sigui perillós. També destaca que el seu fill George i futur rei d’Anglaterra sap més història que ell. Pel que fa a curiositats sobre ell mateix, explica que es desplaça per les àrees de Windsor amb un patinet elèctric, que es considera una “persona impuntual” i que la seva beguda preferida és una pinta de sidra dolça.
Com es troba Kate Middleton?
Un dels temes més durs que ha exposat durant l’entrevista és l’estat de salut de Kate Middleton. La seva dona va anunciar fa uns mesos que el seu càncer estava en remissió, però com es troba realment? Durant el programa ha explicat que “progressa adequadament” i que tot va bé, malgrat que l’any 2024 va confessar que havia estat “l’any més dur de la seva vida”. “Potser penses: ‘A nosaltres no ens passarà, estarem bé’, perquè crec que tothom té una actitud positiva, cal ser positiu, però quan et passa a tu, et porta a situacions bastant desagradables”, explica.
També ha abordat com han viscut els seus tres fills la malaltia de la seva mare. “Sempre intentem donar-los la seguretat que necessiten. Som una família molt oberta i parlem de les coses que ens preocupen. Estic molt orgullós de la meva dona i el meu pare, de com han gestionat aquest últim any. Els meus fills ho han portat de manera brillant”. Sense dubte, una manera de descobrir detalls molt íntims de la família en entrevista personal i plena d’informació desconeguda.