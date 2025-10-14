Els preparatius per a la mudança de Guillem d’Anglaterra i Kate Middleton estan a punt d’acabar. Els royals d’Anglaterra es convertien en protagonistes dels tabloides britànics fa unes setmanes després que sortís a la llum que no viurien a Buckingham Palace. El matrimoni i els seus fills, George, Charlotte i Louis es preparen per canviar de llar aviat a la nova mansió de Forest Lodge situada a pocs kilòmetres de la seva casa actual.
Els últims mesos se n’ha parlat molt d’aquesta mudança i fins i tot els seus nous veïns van mostrar el seu desacord per les conseqüències que comporta tenir Kate i Guillem com a veïns. Segons va publicar The Mirror, les fortes mesures de seguretat incorporades no resultaven gaire còmodes: càmeres que enregistren el moviment, tanques enormes i jardins perimetrals per mantenir-los segurs. Tot i això, ja ha sortit a la llum la data en què es produirà aquesta mudança.
S’avança la mudança de Guillem i Kate Middleton
Tot i que aquest moviment de la família ha aixecat una mica de polseguera, sembla que les obres han anat més de pressa del que es pensaven i ja tenen data per mudar-se. Segons ha recollit la revista Semana, d’aquí a poques setmanes acabarà la remodelació i podran entrar dins la seva nova residència, concretament, abans del 5 de novembre. De fet, una font propera a la família ha explicat a The Mirror que la mudança serà aviat. “Esperem que estiguin a la nova casa a temps per a la Nit de les Fogueres. Serà un inici divertit per als nens”.
Abans, els hereus al tron britànic vivien a Adelaide Cottage, una residència “modesta” amb quatre dormitoris. La seva nova mansió a Forest Lodge incorpora altres facilitats per a la família, com vuit habitacions, sis lavabos, un saló de ball, pista de tenis, jardins amb un estany i una zona verda perquè els nens puguin córrer i jugar. De fet, gran part d’aquesta mudança tan propera a la seva anterior residència està relacionada amb la necessitat de poder portar els fills a la mateixa escola i implicar-se en la seva educació tot i la seva agenda reial.
Per què no viuran a Buckingham Palace?
Guillem i Kate estan destinats a ser els futurs reis d’Anglaterra i, per tant, s’esperava que ocupessin les habitacions del palau de Buckingham, tal com s’ha fet sempre. El cas és que, per a sorpresa de tothom, van negar-se per traslladar-se a la residència fora de Londres, Forest Lodge, la mansió històrica situada a Windsor Great Park, a una hora del centre de la ciutat. Tampoc Carles d’Anglaterra tornarà a viure a palau després de les obres de reforma, tenint en compte que ara viu a Clarence House i que, tal com va dir públicament, “no seria adequat” per a la vida moderna que continués allà. Llavors, quin paper jugarà Buckingham?
Segons explica la revista HOLA, serà un lloc “exclusivament de feina” on la reialesa britànica tindrà els seus equips, organitzarà reunions i tota mena d’actes institucionals, però mantenint cadascú la seva residència personal. Sigui com sigui, la casa nova que ocuparan els prínceps britànics, que és el doble de gran que l’actual, serà un bon espai per a la criança dels nens i per mantenir Kate allunyada del bullici de la ciutat després d’un any tan dur marcat pel tractament contra el càncer.