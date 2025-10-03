¿Cómo es la vida privada de las familias reales? Quizás alguien se haya preguntado qué hay dentro de las casas y los palacios más allá de los formalismos y las apariciones públicas en las que todo está medido y controlado al milímetro. Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton son dos claros ejemplos de royals que siempre generan muchos titulares por sus decisiones, una de ellas ha sido hace pocos días después de que sus nuevos vecinos hayan manifestado cierta molestia por las consecuencias de su próxima mudanza. Ahora, Guillermo de Inglaterra ha protagonizado una entrevista muy personal en la que ha dado detalles de la vida familiar.

¿Cómo es la educación de los tres hijos de Guillermo y Kate?

Ha sido un año complicado para la familia real británica. Los diagnósticos de cáncer de Kate y Carlos III de Inglaterra han marcado la actualidad británica, muy pendientes de cómo evolucionaba su estado de salud. Por medio se han cruzado los problemas que todavía arrastran con Harry, el hermano pequeño de Guillermo y el más mediático de la familia. Como decíamos, ahora ha sido Guillermo quien ha sorprendido con sus declaraciones en una entrevista que ha salido a la luz hace pocas horas. El heredero al trono británico ha hablado con el actor Eugene Levy en la serie documental de Apple TV+ The Reluctant Traveler.

Una de las confesiones que más han sorprendido ha sido la restricción que tienen los pequeños George, Charlotte y Louis. Sus hijos, que tienen 12, 10 y siete años, no disponen de teléfono móvil. «Nos sentamos y charlamos; es muy importante. Ninguno de nuestros hijos tiene teléfono, y somos muy estrictos con eso», ha explicado sobre esta norma que imponen con Kate. ¿Y cuáles son las actividades preferidas de los pequeños de la casa? George es aficionado al fútbol y al hockey, y a Charlotte y Louis les gusta jugar con el trampolín. «Por lo que puedo ver, saltan arriba y abajo en el trampolín y se pelean entre ellos», explica su padre.

Más detalles de su infancia

Es curioso poder conocer cómo son o eran los royals de pequeños. ¿Se portaban mal y hacían travesuras? Por lo que ha contado Guillermo de Inglaterra, cuando era pequeño le encantaba correr por los pasillos de madera del castillo de Windsor con sus primos, intentando evitar que se le clavaran las astillas de madera. Ahora sus hijos hacen lo mismo, pero han puesto alfombras para evitar que sea peligroso. También destaca que su hijo George y futuro rey de Inglaterra sabe más historia que él. En cuanto a curiosidades sobre él mismo, cuenta que se desplaza por las áreas de Windsor con un patinete eléctrico, que se considera una «persona impuntual» y que su bebida preferida es una pinta de sidra dulce.

¿Cómo se encuentra Kate Middleton?

Uno de los temas más duros que ha expuesto durante la entrevista es el estado de salud de Kate Middleton. Su esposa anunció hace unos meses que su cáncer estaba en remisión, pero ¿cómo se encuentra realmente? Durante el programa ha explicado que «progresa adecuadamente» y que todo va bien, a pesar de que el año 2024 confesó que había sido «el año más duro de su vida». «Quizás pienses: ‘A nosotros no nos pasará, estaremos bien’, porque creo que todo el mundo tiene una actitud positiva, hay que ser positivo, pero cuando te pasa a ti, te lleva a situaciones bastante desagradables», explica.

También ha abordado cómo han vivido sus tres hijos la enfermedad de su madre. «Siempre intentamos darles la seguridad que necesitan. Somos una familia muy abierta y hablamos de las cosas que nos preocupan. Estoy muy orgulloso de mi esposa y mi padre, de cómo han gestionado este último año. Mis hijos lo han llevado de manera brillante». Sin duda, una manera de descubrir detalles muy íntimos de la familia en una entrevista personal y llena de información desconocida.