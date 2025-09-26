Kate Middleton és un dels membres amb més suport i estima de la família reial britànica. La dona de Guillem d’Anglaterra es mostra tendra i humil en les seves aparicions públiques, cosa que l’ha ajudat a guanyar-se un trosset del cor dels anglesos més monàrquics. Ara bé, no ho ha tingut tanta sort amb els seus sogres. Carles i Camil·la han deixat més que clar que no la suporten, una manca d’estima que han tornat a evidenciar aquesta setmana durant la visita d’Estat de Donald Trump.
La periodista Pilar Eyre ha analitzat en detall totes les imatges que ha deixat aquest viatge oficial i, gràcies a això, s’ha adonat que els menyspreus cap a Kate han estat evidents per part dels monarques britànics. És cert que pràcticament mai no els veiem interactuar amb ella i no li dediquen mai cap gest còmplice: “Ni un somriure, ni un mínim contacte físic ni un moment de xerrada distesa. Els reis la ignoren o fan l’impossible perquè quedi aïllada. Carles ha arribat a apartar Kate per deixar lloc a Camil·la”, diu la cronista a Lecturas.
Kate sí que intenta agradar el seu sogre, ja que moltes vegades l’hem pogut veure somrient-li de manera exagerada i demanant la seva atenció. El problema, segurament? Gelosia per part dels sogres: “El dia que Macron va omplir-la d’afalagaments, la mirada de Camil·la era de burla i total aversió. Quan van aixecar-se, va donar-li l’esquena a Kate ostentosament”.
Què ha passat durant el viatge oficial de Donald Trump al Regne Unit?
I què ha passat exactament durant la visita de Donald Trump? Els problemes començaven ja a l’aeroport, quan Carles i Camil·la van fer evident que no els agradava que el president nord-americà li dediqués bones paraules i molta atenció a Kate Middleton: “Els reis, nerviosos, miraven amb aire de desaprovació l’evident sintonia de les dues parelles. Carles va obviar el seu fill per poder parlar amb el president i Camil·la va acaparar Melania per deixar al marge la Kate”. La situació va ser molt tensa a les portes de l’avió, pel que diu: “Kate va apropar-se amb un somriure ampli i va dir-li alguna cosa a Melania Trump que la va fer somriure. Camil·la va enfurismar-se i va fer un gest brusc amb la mà a Kate perquè marxés”.
La premsa britànica va adonar-se d’aquell menyspreu, que va forçar Kate a quedar-se en segon pla “com una ànima en pena” sense que el seu marit no s’adonés de res. Per tal de defensar l’actitud grollera de Camil·la, el seu entorn ha dit que havia tingut aquell gest per evitar que un cotxe atropellés Kate, el que no és cert.
El príncep Harry va escriure a les seves memòries, de fet, que Camil·la “mai no havia pogut tolerar” el protagonisme de Kate i Guillem: “El meu pare ha trucat el meu germà per renyir-lo per exhibir-se massa a les revistes”. De fet, comparteix allà una anècdota molt significativa: “Un dia que el meu pare i Kate tenien dos actes el mateix dia, va trucar personalment al gabinet de comunicació de la princesa perquè no distribuïssin cap fotografia d’ella perquè temia que Kate eclipsés a Camil·la, que té enveja d’ella”. Una família enfrontada que va a més i més, en comptes de millorar la situació.