El vídeo més sorprenent de Kate Middleton: “Agraïda d’estar viva”

Kate Middleton celebra avui el seu 44è aniversari amb una publicació inèdita -i molt sorprenent- que han fet en el perfil oficial que tenen a Instagram. Es tracta d’un vídeo en el qual se la veu abraçar la natura i sincerar-se sobre el poder que ha tingut l’aire pur en la seva recuperació després del càncer: “Aquest vídeo ha estat una reflexió profundament personal i creativa sobre com la natura m’ha ajudat a curar-me, però també és una història sobre el poder de la natura i la creativitat en la curació col·lectiva”, ha dit tot promocionant les imatges en qüestió.
En elles, se la veu passejar per un bosc preciós mentre deixa clar que tots podem aprendre “molt” de la natura i que això ens pot ajudar a construir un món “més feliç i saludable”. El vídeo, gravat en una alta definició i moltíssima qualitat, compta de plans realment macos i es nota que tot l’equip de comunicació ha estat treballant-hi durant molt de temps. Què diu la Kate Middleton a la veu en off d’aquest recull mentre la veiem respirar aire pur?
Kate Middleton reconeix que se sent “agraïda” d’estar viva després del càncer
“Fins i tot a l’estació més freda i fosca, l’hivern té una manera de donar-nos quietut, paciència i reflexió silenciosa”, comença. I és que la duquessa de Gal·les creu que la corrent ha après a disminuir “justament lo necessari” per tal que poguem veure el nostre reflex “i descobrir les parts més profundes de nosaltres mateixos”. “Jo m’he vist a mi mateixa reflexionant sobre com de profundament agraïda estic d’estar viva”, ha deixat anar en una confessió molt intensa.
La Kate Middleton es mostra agraïda pels rius metafòrics que portem dins “i que flueixen amb facilitat” perquè creu que això fa que les pors s’esvaeixin, “que es netegin i purifiquin”, “que trobem la pau amb les nostres llàgrimes” i que descobrim què significa estar viu o ser un amb la natura: “Un mestre tranquil i una veu suau que guia en la memòria ajudant-nos a curar“, acaba en aquest capítol tan personal que ha volgut compartir en un dia especial per a ella.
No han estat anys fàcils, aquests últims, ja que el 2024 van diagnosticar-la de càncer i va haver de lluitar contra la malaltia en una quimioteràpia que s’ha allargat en el temps. Afortunadament, però, va aconseguir guanyar la batalla i ara aprofita per mostrar-se agraïda.