La família reial britànica es prepara, un any més, per a les festes de Nadal. És conegut per tothom que allà a dins hi ha molt mal rotllo, sobretot des que el Harry i la Meghan Markle renunciessin als seus títols per marxar a viure a l’altra banda de l’oceà. Ara se suma un altre expulsat de la llista de convidats, el príncep Andreu a qui han fet fora després dels seus escàndols per la implicació al cas Epstein. La resta, es donarà cita a la casa de camp que tenen a Sandringham amb Carles d’Anglaterra d’amfitrió. Què se sap d’aquests grans àpats? Doncs, precisament, acaba de sortir a la llum la prohibició que fa el monarca cada any i que ha decidit mantenir també en aquest 2025.
Carles III no vol que els seus nets facin servir els telèfons a taula en aquesta gran reunió familiar, per la qual cosa deixa clar a la invitació que no estaran permesos els telèfons. La revista britànica OK ha pogut parlar amb una font de dins que confessa que està “totalment prohibit” accedir al menjador amb el telèfon i, per descomptat, que no es poden fer fotos privades perquè temen que acabin sortint a la llum. Aquests dinars formen part de la seva intimitat i així volen que continuï sent, diuen.
Aquest rumor també ha arribat a la premsa alemanya, ja que el diari Bunte assegura que la família només permet que siguin els fotògrafs oficials qui els retratin durant aquests dies de Nadal: “Es prohibeixen els telèfons, les fotos i els selfies. Només es podran publicar fotos, i de manera molt cuidadosa, si abans han estat prèviament estudiades“. El motiu no és un altre que la família vol evitar que moments poc afavoridors del rei, per exemple mentre menja, acabin publicant-se sense filtre.
Carles d’Anglaterra anuncia que s’està recuperant bé del càncer que pateix
Carles d’Anglaterra ha viscut el seu càncer d’una manera molt hermètica, però fa només uns dies va trencar aquest silenci per compartir una bona notícia sobre el tema. Ho va fer en un missatge públic que va emetre Channel 4, en el qual compartia que “gràcies a una detecció precoç, una intervenció eficaç i el compliment en les prescripcions mèdiques”, el seu programa de tractament oncològic” podrà reduir-se l’any vinent”.
Era febrer del 2024 quan el monarca anunciava que li havien detectat càncer. Ara, gairebé dos anys després, rep bones notícies dels metges i no pot estar més content: “És un èxit i una benedicció personal que serveix com a testimoni dels notables avanços que s’han aconseguit en el tractament del càncer en els últims anys. M’ha commogut, al llarg de la meva experiència amb això, la gran comunitat d’atenció que envolta a cada pacient amb càncer“. En el seu cas, la detecció precoç ha marcat la diferència i li ha permès continuar portant “una vida plena i activa” també durant el tractament.