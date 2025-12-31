Mario Marzo s’ha convertit en una figura molt coneguda a les xarxes socials gràcies als vídeos que comparteix sobre el dia a dia amb la seva dona i els seus dos fills, a més a més de les crítiques i reflexions musicals que ha fet durant tota l’edició d’Operación Triunfo. L’actor és conegut també pel seu paper dins la sèrie Los Protegidos, i a través de l’humor que tant el caracteritza, ha compartit una anècdota molt divertida que el vincula ni més ni menys que amb Letícia. Què tenen a veure la dona de Felip VI i Mario Marzo? Resulta que durant un acte a Salamanca, l’intèrpret va trobar-se cara a cara amb la reina espanyola i aquí va descobrir que ella era una de les seves seguidores a Instagram.
Mario Marzo revela l’anècdota més surrealista amb Letícia
No és el primer famós que treu a la llum una conversa surrealista i molt divertida amb Letícia. Fa unes setmanes l’actriu Clara Lago va revelar en un pòdcast que havia coincidit en un bar amb la monarca espanyola i la conversa que van mantenir va ser d’allò més curiosa. Era l’any 2014 i l’actriu va decidir apropar-se per parlar amb ella, un moment tierra, trágame en què va sentir vergonya extrema després que la llavors princesa fes un comentari sobre que estava “primeta”. I què va dir ella? “Mira qui va anar a parlar, si vostè sembla una figureta del pessebre“. Una història que encara l’acompanya i que, en el cas de la conversa de Mario Marzo amb Letícia, va ser més positiva que aquesta.
Resulta que l’actor estava a Salamanca al Teatre Real perquè hi havia un concert. Allà van demanar-li si podia conduir una secció de l’acte de la Fundació Princesa de Girona unes hores abans aprofitant que ell també és músic per parlar des de l’àmbit de la cultura. “Jo vaig que si i quan arribo em col·loquen a un costat. De sobte entra Letícia, donant la mà a tots els premiats i quan ella es dirigeix cap a dins es gira i em diu: ‘Mario!'”, ha explicat en el pòdcast Un vuelta más. De sobte van iniciar una conversa d’allò més cordial com si fossin vells amics.
Com va descobrir que Letícia sabia tantes coses sobre la seva vida?
Després de xerrar una estona i preguntar-se com estaven, Letícia va començar a interessar-se per la vida del protagonista, com si ja sabés coses d’ell sense haver-ho parlat abans. “M’encanta la relació que tens amb Ana”, va dir-li ella sobre la dona de l’actor amb qui ha tingut els seus dos fills bessons. “Per cert, no ets tan baixet com pensava, perquè la teva dona és molt alta, oi?”, va continuar Letícia. La seva dona mesura ben bé 1,90 i fins i tot la monarca va ser capaç de dir-li els noms dels seus dos fills, deixant l’actor completament en xoc.
“Luca i Leo es diuen els teus fills, no?”, va interessar-se la mare d’Elionor i Sofia. Va ser en aquell moment en què es va adonar que ella sabia moltíssimes coses i que probablement ho havia descobert perquè Mario Marzo comparteix moltíssim contingut des de l’humor amb la seva família. “Mostres com és la teva vida i la paternitat sense ensenyar les seves cares…”, va continuar ella. Ell va voler saber com sabia totes aquestes coses i Letícia va acabar admetent “que el seguia a Instagram”. Des de llavors, l’actor ha intentat esbrinar qui és Letícia d’entre tots els seguidors que té a les xarxes socials. Tot plegat, una anècdota molt curiosa i divertida que permet saber què mira Letícia en el seu temps lliure.